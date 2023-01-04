搶攻全球PV市場 藥華藥向中申請藥證

藥華藥（6446）4日宣布，已向中國藥監局（NMPA）申請Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（PV），瞄準中國約40萬名PV患者。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的創新長效型干擾素，2019年獲歐盟核准使用於成人PV患者，2020年則獲台灣、瑞士藥證，更於2021年獲韓國及美國FDA核准上市。日本官方上月已完成查廠，正力拚上半年取證上市。

Ropeg於2021年在中國開始PV第二期創新銜接性臨床試驗，臨床數據顯示在第24週（半年）的完全血液學（CHR）率達到51.8％，數值上已遠高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52週（全年）的43.1％。該結果甫於2022年底ASH正式發表。根據市場研究，中國約有40萬名PV患者。隨著全球藥證陸續入袋，法人看好Ropeg搶攻全球PV市場潛力，未來成長力可期。

執行長林國鐘表示，數據顯示，經過7.5年的Ropeg治療後，超過6成的患者出現完全血液反應，更有高達8成患者達到血液反應。該產品創下史無前例的三項第一：

1.FDA核准的第一個可用於所有成人PV患者的藥物。

2.無論PV患者先前是否接受過其他治療均可使用。

3.亦是第一個榮獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。

此外，Ropeg也在獲FDA核准三個月內，就獲美國國家綜合癌症網絡（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）列為推薦高風險及低風險成人PV患者皆可使用的治療選項，無論是否接受過其他治療。

林國鐘表示，未來若能順利越快將目標劑量用於低風險患者，可望為更廣大的低風險病患帶來正面助益，緣此，公司已著手進行美國臨床研究，持續推動Ropeg在美國及全球的銷售。

延伸閱讀

不只藥華藥！國發基金靠這幾檔年賺300億

雙多挹注新藥股大翻身 7檔可望成大贏家

醫藥營運轉骨 步入高獲利時代 9檔吸金