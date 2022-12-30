失去重要掌舵手 浩鼎股價將受考驗

浩鼎（4174）在今（111）年的股東會中才喊出邁向永續2.0，董事長張念慈強調，已發展為全方位生技公司，研發產品線日益充實，沒想到昨（29）日卻因心臟病突發猝逝，享壽72歲。浩鼎失去了重要的掌舵手，是否會衝擊到今日股價表現，有待觀察。

張念慈在美國成功將公司以1.35億美元賣給美商如新（NU SKIN）集團，並在2002年時回台灣成立台灣浩鼎，2015年股價曾一度飆上755元，成為台灣首家市值高達千億元的生技公司，不過，因新藥解盲結果不如預期，還發生「浩鼎案」引發議論。在官司纏訟多年後，終究還給張念慈無罪的公道。

浩鼎昨日已經召開緊急會議，除了將在最短時間召開臨時董事會，推選繼任者外，公司業務由研發長賴明添暫代其職務，繼續執行各項研發計畫。

浩鼎在今年10月的法說會上曾指出，明年起集團旗下的小金雞可望1年有1家能夠登錄興櫃市場，分別為圓祥、鼎晉與潤雅，浩鼎目前分別持股為41％、62％、71％，其中最快上興櫃的將會是圓祥生技，現在Pipeline共六個產品，已有二個合作夥伴，眼科首創型雙特異性抗體新藥IBI302已授權信達生物製藥，另外新藥AP-505已授權天力士生物，規劃產品進入二期臨床試驗後會申請上櫃。

張念慈平日在美國和台灣時間各半，昨日上午9點，人在美國聖地牙哥的他還在跟台北團隊多位主管通電話，沒想到大約在上午10點時，就因心臟病突發猝逝，生技界大為震驚，國家和生技新藥界失去這位重要的人才，是難以估計的損失，股東、家庭和公司也都充滿了遺憾。

（時報資訊 郭鴻慧）

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