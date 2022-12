浩鼎董事長張念慈心臟病猝逝 各界震驚

台灣浩鼎(4174)29日宣布,創辦人暨董事長兼執行長張念慈博士,上午十時許,在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝,享壽七十二歲。

張念慈平日在美國和台灣時間各半,在美期間,上班時他均在遠端與台北公司連線,並以視訊方式參加各項會議,隨時交辦事項;因此,僅管他不在國內,員工從未感覺和他有距離。今上午九點,他即分別和幾位主管通電話,討論一些事項;因此,半小時後自美接獲噩耗,員工無比震驚,不敢置信。

公司隨即召開緊急會議,除了將在最短時間召開臨時董事會,推選繼任者外,公司業務則依張董事長平日分層管理、充分授權作風,由研發長賴明添暫代其職務,繼續執行各項研發計畫。賴明添並期勉員工,要以更堅定的意志,上下一心,追求更大的成果,以慰最敬愛的大家長張念慈在天之靈。

張念慈,生於1950年,台灣輔仁大學化學系畢業、美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究。旅美數十年,曾任職Merck、Sharp&Dohme和Rhone-Poulen c Rorer等世界知名藥廠。1993年他首先創辦第一家公司Cinogen,隔年再創立健康食品公司Pharmanex,並將Cinogen併入 Pharmanex,四年後Pharmanex以1.35億美元賣給美商如新(NU SKIN)集團。1998年成立Optimer Pharmaceuticals,2002年返台創立台灣浩鼎。

張念慈對新藥研發始終懷抱無比熱情,他所研發的產品都是first in class, best in class的首創全新藥物;他提出的新藥成功「四才」條件,即人才、選材、智財及錢財,即被生技界喻為經典。

除了從事高風險的新藥研發,張念慈在生活上也處處體現他冒險的精神,早年喜歡登山、玩遊艇、風帆,率員工一起泳渡日月潭,處處追求登峰造極;他重視家庭,喜歡廚藝,講究品味;不過,最強調的身分則是虔誠基督徒,樂善好施,對培育自己的母校輔大則長期贊助各種教學發展計畫。這樣爽朗、慷慨、充滿傳奇的生技奇才殞落,不僅是個人、家庭和公司的遺憾,更是國家、乃至生技新藥界難以估算的損失。

