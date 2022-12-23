醫美股添生力軍 康霈26日登錄興櫃

醫美股添生力軍！康霈生技（6919）26日登錄興櫃，該公司聚焦減脂市場，旗下脂肪標靶新藥CBL-514，已進入臨床二期，另有三個新藥則在臨床前階段。

根據Grand View Research 2021年調查，2030年全球醫美市場預估為3,321億美元，而根據Deloitte中國身體塑形市場行業發展白皮書指出，中國局部減脂市場在2020年超過15億美元，在2030年將成長至154億美元，推估全球市局部減脂市場將超過1,025億美元。

康霈指出，目前局部減脂75～80％採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術，惟外科手術具有嚴重副作用與後遺症，以及致死的高風險。因此，非手術局部減脂產品快速崛起，包括冷凍減脂（Cryolipolysis）、超音波減脂、局部溶脂注射劑（去氧膽酸或類似成分）等，但產品仍有中重度副作用、療效不佳、並且具有組織壞死、神經麻痺受損、硬塊、反常脂肪增生PAH（paradoxical adipose hyperplasia）後遺症等缺點。

康霈表示，CBL-514是一種全新小分子新藥505(b)(1)注射劑，能誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。

CBL-514在醫美-非手術局部減脂適應症，已於澳洲及美國完成二期第一階段臨床，試驗結果顯示，可顯著減少治療部位皮下脂肪，且治療劑量達800mg安全性與耐受度依然良好；第二階段試驗已於2022年11月收案完成，預計2023年第二季可完成數據收集。

除了原本的局部減脂適應症外，CBL-514其他適應症範圍，包含罕見疾病-竇根氏症與橘皮組織治療皆已通過美國FDA核准進入臨床二期試驗，鎖定全球2030年233億美元與61億美元市場。

康霈另有三個新藥在臨床前階段，CBA-539適應症為色素沉著、美白及抗衰老，CBO-012適應症為退化性關節炎，CBF-520適應症為治療中心型肥胖與非酒精性脂肪肝等相關疾病。