產業風向球 生策會改選 電金大老卡位

被視為產業風向球的生策會，下個月進行理監事改選，戰況激烈！據悉，在BIO+ICT成趨勢，加上醫療法鬆綁，吸引科技業、醫療體系強力卡位，而擁有龐大資金的金控大老也力拚沾光；原本應具有主場優勢的生技業，恐將繼續式微，生策會將進入一個全新風貌的機構。

■理監事提名設三大條件

生策會表示，為擘劃下個十年的產業走向，此次理監事提名將以具備國際製造能力、行銷全球的經驗、有經營能力和大資本等三大條件，主要是生醫產業已進入分水嶺，過去扶持的新藥、醫材產業在奠立基礎後，未來的走向將是以能夠建構產業完整供應鏈，並可大量生產和控管成本。

■商化和資金成當務之急

此外，產品行銷國際也是重要的關鍵，包括國際通路商的人脈、資源的整合、智財談判等人才的培育，都須要有經驗的專家來加入。

生策會認為，台灣生醫業有不錯的研發能量和技術，但欠缺的是商化的能力和資金的支持，如果有大資本挹注，有技術但沒錢的新創公司，就可創造雙贏的利基。

已經成為科技業、金控業想積極插旗的生策會，2019年（第六屆）的理監事改選，選出的 35名理事中，林百里、童子賢、洪水樹、林憲銘等 11位科技大咖都首度成為新理事，與醫院代表的12席，即高占約三分之二的名額。

近幾年來，隨著亞太醫療科技展成功在國際吸睛，不少國際藥廠、創投都積極來台尋寶下，生策會建構的生技平台和與英特爾、東協醫院簽署的合作意向書，更是讓科技業和醫療機構爭相卡位，而金控業者也想藉此找到新的投資機會。因此，包括葉國一、許勝雄、蔡明興、吳東亮和吳東進等，也都加入顧問團，也讓生策會的理監事和顧問群陣容十分堅強，被視為是國內最強且最具影響力的民間機構。

業界表示，依照民間團體法規，生策會目前的35席理事、11席監事，已經是上限，在粥少僧多下，也讓下一屆的理監事改選將十分激烈，在有更多科技業和醫療機構大咖搶進中，上次僅拿到6席的生技業，在該三大提名原則下，可能會再降低，甚至名單也會有較大的變化。