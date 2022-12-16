敏成健康斥資2.3億元 收購躍獅連鎖藥局

敏成健康（4431）宣布，為有效運用公司現有資源，並朝生技醫療產業轉型，除以分割方式將原有不織布事業轉為子公司敏成公司外，並積極尋求適合之整併對象，16日經董事會決議通過，斥資2.3億元購買躍獅健康股份有限公司(以下稱躍獅健康)全數股權，並將送112年2月8日股東臨時會討論。

敏成健康表示，透過購入躍獅健康股權，除符合公司轉型目標外，有助於引進策略性投資人及持續整合醫材生技公司，可望帶動子公司敏成公司由傳統製造業轉型，同時躍獅健康近年來營運穩定成長，亦可對公司帶來立即性效益。

躍獅健康為生技醫療產業，主營業務為躍獅連鎖藥局Yeschain之藥品買賣及經營管理，躍獅連鎖藥局於民國78年成立，為台灣第一家連鎖藥局，於107年與盛弘集團聯合攜手，在提供專業諮詢服務、結合智慧科技及建立創新服務之下，躍升為全台三大連鎖藥局之一，通路已近100家。

敏成健康指出，本次交易對象盛雲公司與本公司有同一母公司盛弘醫藥，故盛雲公司為本公司之關係人，因此已依照「取得或處分資產處理程序」所訂之程序執行投資評估，並委任鑑價公司及第三方專家出具鑑價報告及會計師合理性意見書。

敏成健康強調，本次交易係屬共同控制下之組織重組，投資成本與股權淨值之差額係調整資本公積，因此本交易之投資成本台幣2.3億元，與前手股權淨值2.31956億元間之差額，將調增本公司資本公積1,956仟元，對股東權益具正面影響。

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