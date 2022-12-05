高端疫苗泰國臨床 免疫優越性高於AZ

高端（6547）5日公布，在泰國執行新冠肺炎疫苗三期免疫橋接臨床試驗，免疫優越性高於AZ，與台灣、巴拉圭試驗結論相近。

高端只是在泰國執行的試驗，是以AZ疫苗做為比對疫苗，評估免疫原性之優越性 (superiority)。

此試驗係根據高端向國際嚴謹法規單位 (Stringent Regulatory Authority) 諮詢結果而設計，特色為包含百分之四十之高齡族群受試者 (65歲以上)，並於不同族群驗證高端新冠疫苗之免疫優越性。

試驗結果顯示，高端新冠疫苗安全性良好且免疫原性優於AZ疫苗，與台灣執行之擴大臨床二期及巴拉圭三期免疫橋接試驗之結論相近。此試驗成果也是高端疫苗申請國際醫藥法規單位認證之重要資料。

在全體符合計畫分析族群中 (per protocol set)，施打2劑高端新冠疫苗產生之中和抗體效價為AZ之3.0倍 (95%CI: 2.0-4.5)，結合抗體IgG為AZ之4.7倍 (95%CI: 3.1-7.3)；在高齡受試者中，產生中和抗體效價則為AZ之2.8倍 (95%CI: 1.4-5.5)，結合抗體IgG則為AZ之3.4倍 (95%CI: 1.7-7.1)。

以細胞免疫而言，施打2劑高端新冠疫苗在不同年齡層、不論是否曾經感染之受試者，皆產生TH1細胞免疫偏向，並且對新冠病毒抗原產生良好之T細胞免疫反應。

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