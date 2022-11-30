晟德集團震撼彈 林榮錦辭董座

晟德集團30日舉行臨時董事會，投下震撼彈！董事佳軒科技公司的代表人，由林榮錦變更為現任財務長王素琦。據了解，林榮錦將於近期陸續辭去永昕、博晟等轉投資公司的董事職位，正式退居幕後，王素琦可望在下周被推舉為晟德新任董事長。

林榮錦表示，疫情造成全球產業大洗牌，不少公司估值偏低，目前正是跨國投資的最佳時機，為落實2025年孵育七至八家生技獨角獸（按：指市值達10億美元或新台幣300億元的公司）的集團策略願景，前進世界尋找及併購「墜落天使（Fallen Angel）」，所以卸任董座，希望有較多的時間可以出國，啟動國際併購和合作案，且為旗下事業體加值，尋求更多的策略聯盟機會，前進海外。

不過，由於正值與東洋官司的敏感期，該人事布局的關係備受關注。林榮錦表示，與東洋的官司經最高法院發回更審後，預計要召開七次準備庭，目前僅開過一次，短期內，官司不會很快定案，但產業投資卻不能停下腳步，辭任董座，除了讓新世代接班，有歷練的機會，主要是希望有更廣潤的空間，可以進行布局。

即將接任董座的王素琦，一直是林榮錦的最佳戰略夥伴，從晟德轉型、併購澳優、加科思與東曜在港股上市，甚至近期結盟日本藥企JCR入股永昕，負責規劃集團內部的投前評估、投後管理等整合大計，先後擔任晟德集團內多家轉投資公司董事，累積的投資管理實力不容小覷。

王素琦指出，晟德自1999年起，每年均以盈餘或資本公積轉增資方式，擴充股本；2017年起，進入股本成長穩定期，每年除配發股票股利同步配發現金股息，資本額已由最初的4,000萬元擴大至近60億元。目前晟德的高流動資產占資產總值為95％，具體而言，現金部位達33億元、高流通股權也有212億元，未來晟德集團將致力於匯聚、整併資源，孵育出七到八家市值超過10億美元、具全球競爭力的企業。

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