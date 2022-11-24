首起生物體3D列印！修復鼻咽癌患者鼻子

法國土魯茲大學附設醫院(Toulouse University Hospital)和勒戈研究所(Claudius Regaud Institute)的外科團隊，剛剛完成首起3D 列印鼻子，並成功植回患者鼻部的手術，使這名患者因鼻咽癌而失去的完整臉孔，終於再次恢復。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，俗 稱3D列印的「增材製造技術」是非常革命性的製造方法，應用在工業生產、建築，以及複雜加工。然而在醫學領域上，「生物體3D列印」也在快速的發展，有朝一日可以用於治療器官受損，甚至製造不會排斥的器官。

法國的這起病例是3D列印的器官的開端，醫療團隊製造了一個鼻子。

根據土魯茲大學的新聞稿，這名接受試驗療法的女性患者，是在2013年被確診罹患鼻腔癌，之後長期的放射線治療和化學治療，雖然成功殺死了癌細胞，但也導致了她的鼻子多數部位壞死，患者就在沒有鼻子的情況生活了很多年，雖然過程中，曾使用移植皮或是假皮的方式代替，但都有適應不良的困難。

法國土魯茲大學的鼻子重建術。(圖/Toulouse University提供 )

土魯茲大學醫學院的研究人員決定幫她再生一個鼻子，這個重建工程分成兩個階段。首先，利用3D列印造出一個替代軟骨，再從她的太陽穴部位取下一部分皮膚，將其複在3D軟骨上，就形成一個鼻子的模樣。

第二階段是把這個鼻子植入患者的前臂來滋養，使鼻子能夠長出必要的血管，將來重新移植就不會有損壞的問題。

兩個月後，外科醫生團隊將鼻子從前臂切下，然後移植到患者的臉部，如此一來，她就有了外觀與常人無異的鼻子。團隊採用顯微外科手術，以連接從鼻部和面部的血管。

患者在醫院住院十天，並在手術後服用抗生素三個星期，現在術後情況良好。

文章來源：French surgeons grew a 3D-printed nose on a patient’s arm and then grafted it onto her face

（ 中時新聞網 江飛宇）

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