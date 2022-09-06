生技股衝過頭？這6檔生技小兵還沒漲到

生技股衝過頭？浩鼎、中裕等6檔生技小兵還沒漲到

美股休市一日，台股今（6）日開高後震盪，一度翻黑，資金輪動快速，生技族群漲多回檔，跌幅為各類股之最，其中指標股寶齡富錦（1760）、北極星製藥-KY（6550）爆量跌停；華南投顧董事長儲祥生認為，生技股短線已漲多，建議空手投資人短期內不宜追價進場。

受到北極星藥業-KY跌停衝擊，上市生技股暴跌逾4.5％、上櫃生技收跌1.76％，顯見短多已獲利了結出場，惟微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）逆風衝高6.83％，股價寫波段高點，8月營收破4億元，連續3個月、今年第四度締造單月營收新高。

生技股王藥華藥（6446）因影星張鈞甯參與私募聲名大噪、製藥獲利王保瑞（6472）斥資60億大手筆併購安成藥業使「CDMO」成台股熱搜字，打開生技股市場能見度；鴻光投顧分析師王文良指出，生技股股本小、籌碼輕，不需大量也能大漲，位階相對低檔生技股，包括浩鼎（4174）、中裕（4147）、泰福（6541）、國光生（4142）、永昕（4726）、台康生（6589）等可伺機布局。

生技族群仍然是相對抗跌，近期較具人氣的生技指標股像是寶齡富錦 、美時（1795）及保瑞漲多休息，華冠分析師陳秀芳表示，這3檔檔個股基本面無虞、且具題材性，可趁股價稍有拉回之際，擇優布局。此外，除先前傳出政府即將要成立CDMO（藥品專業委外代工）國家隊，而生技資金輪漲至具有CDMO題材的個股，衛生福利部有意推動合稱再生醫療三法的「再生醫療發展法」、「再生醫療施行管理條例」、「再生醫療製劑管理條例」，相關受惠股可望受惠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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