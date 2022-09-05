BTC登場 生醫要成全球關鍵穩定力量

行政院今日舉辦生技產業策略諮議委員會議（BTC），政委兼國科會主委吳政忠表示，面對疫情衝擊和地緣政治風險，要打造應變力、免疫力及數位力，保有彈性與包容性，在精準健康的基礎和能量上，延伸台灣韌性，成為全球關鍵的穩定力量。

BTC邀請中研院院士翁啟惠、廣達創辦人林百里等專家，分享對未來生醫產業發展的看法，與布局智慧醫療的創新經營模式。

另外，中研院副院長劉扶東剖析從資料、資訊、知識到智慧的加值路徑，拋引思考與努力的面向。默克醫療保健事業體總經理余文慧，從跨國藥廠的觀點，提出台灣應發揮ICT和BioData優勢，掌握國際Bioconvergence（生物融合）的新趨勢及影響力。

為開創產業新局，全心醫藥生技總裁周慧泉指出，加強人才及聚焦是生醫創業的重點，未來更要從「台灣製造」走出「台灣創造」。北極星藥業董事長陳鴻文則從資通訊和生醫的差異思維中，洞見生醫創新製造的未來。

國科會表示，本次會議提示許多重要的觀察，與會的BTC委員、特聘專家及各界代表等也藉由深入的交流與熱切討論，腦力激盪出寶貴的意見；後續將進一步收斂建議作為政府施政參考，促使產業的發展結合政策驅力更具優勢能力，在全球競逐中脫穎勝出，讓國際看見台灣。

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