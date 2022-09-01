保瑞完成併購安成 躍台產能最大藥業集團

保瑞（6472）併購安成國際藥業1日舉行交接典禮。董事長盛保熙表示，藉由雙方優勢建構的雙贏策略，將帶動保瑞營運快速成長，打造全方位國際CDMO，力拚晉升成為台灣生產總量能最大的藥業集團。

已有16個品項在美國銷售的安成藥，今年還有3個品項將加入陣容，法人以安成藥第一季營收已突破20億元，9月起業績將併入保瑞下，將帶動保瑞營運三級跳，今年營收獲利有機會改寫新高。

盛保熙表示，安成創辦人陳志明成功建立安成為國際性的全方位學名藥廠，成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505B2新劑型藥，接手安成不僅是一種傳承，未來保瑞也將發揮安成於產品開發與國際銷售的優勢，快速提升保瑞在產品與製程開發的研發實力，整合CDMO專業與量能，拓展集團國際委託代工的一條龍服務，由委託開發一路至委託量產，大幅提升委託代工的量能，使保瑞更具競爭優勢。

陳志明表示，加入保瑞集團後，將可增強安成現有及未來產品在美國銷售的競爭力，並善用安成內部多年累積對複雜製劑的研發及生產能力，期許保瑞能帶領著安成繼續為台灣藥業增光，將「台灣製造的藥品」驕傲地帶到全球各地！

保瑞表示，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型佈局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO。安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥之後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。在藥品經銷與授權部分，未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。

法人指出，安成在保瑞接手後會持續專注產品開發，除了目前既有產品繼續生產外，未來也將陸續開發新的品項，陸續上市的產品不僅將持續貢獻營收，未來也有以國際授權為方向拓展業務版圖的實力與機會，在CDMO量能整合與藥品經銷授權雙引擎帶動下，保瑞可望持續交出亮眼的成績單。