開學季再遭疫情攪局！BA.5疫情9月中下旬恐達高峰，防疫概念股喜迎另類返校需求，檢測股基亞（3176）、亞諾法（4133）同奔漲停，興櫃的普生（4117）勁揚逾9％，毛寶（1732）、熱映（3373）、高端疫苗（6547）等「防疫小尖兵」榮景再現。

法人點出，生技及防疫概念股坐擁「三大利多」，首先，行政院生技產業策略諮議委員會議下周登場，且疫情近期有再度升溫跡象、櫃買指數帶動中小型股熱度攀升，吸引部分資金轉入。

BA.5來勢洶洶，本土單日確診人數連兩日重回3萬例之上，指揮中心預估本波疫情9月中下旬將達高峰，隨國內各級學校陸續開學，口罩、快篩、疫苗等各項防疫需求大幅提升。啟發投顧分析師趙彭博分析，疫情近期似有捲土重來之勢，防疫概念股短線值得關注。

富邦投顧董事長蕭乾祥則認為，櫃買指數逆勢抗跌，在類股輪動人氣維繫一定熱度下，有利具題材之中小型股表現，而檢測、疫苗相關類股在開學前後，輪動潛力應大於民眾防疫儲備仍多的醫材股。

核酸檢測／快篩概念股31日表現確實最為強勢，基亞、亞諾法亮燈漲停，ABC-KY、瑞基、泰博也大漲3％～6％，興櫃市場的普生漲幅也達9.41％，安特羅、博錸、圓點奈米勁揚6～8％。

至於疫苗股，高端疫苗31日亮燈漲停攻上147元，創3日除權來新高，目前已填權逾3成，興櫃市場的聯亞藥則上漲1.72％，相關族群喜迎「另類返校需求」。

法人分析，目前防疫概念股主軸已不同於疫情之初，建議投資人可挑選具實質業績面支撐者，隨政策轉向「快篩陽即確診」，快篩需求維持高檔，泰博、寶齡富錦7月營收均年月雙增；此外，連鎖藥局通路業者全年度業績也看佳。

不過，沉寂已久的口罩、測量產品、清潔用品股也有跌深反彈契機，額溫槍廠熱映今年大跌逾4成，31日同樣亮燈漲停、拉出長紅K棒，一舉突破5日線及季線，創6月下旬來新高。

清潔用品廠毛寶也漲停，近三周股價持續走揚，31日登漲停價38.6元續創近四個月高；口罩股康那香、恆大也分別上漲3.27％、2.18％，興櫃熔噴不織布廠敏成也勁揚4.05％。

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