紅不讓！這基金持有生技股較高者 吸睛

BA.5疫情恐升溫、新藥利多加持！這幾檔生技股資金急卡位

中小學開學在即，BA.5變異株來攪局，市場憂疫情恐捲土重來，買盤22日急卡位生技醫療股，智擎（4162）、杏輝（1734）、台耀（4746）等多檔逆勢強漲；而合一（4743）新藥獲美上市許可、亮燈漲停，同集團的中天（4128）、興櫃市場的鑽石生技（6901）也嗨翻，鑽石生技最高價再飆破百元。

台股22日下殺拉回逾百點，生技醫療族群卻相對抗跌，合一、中天、杏輝、智擎、晉弘亮燈漲停，台耀、全宇生技-KY也勁揚逾8％，生達、北極星藥業-KY、亞諾法、國光生、和康生、泰福-KY、健喬等也表現力守平盤之上。

中天集團旗下合一生技傳捷報，旗「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性認定及上市許可，未來可望搶攻百億美元傷口照護商機，消息激勵其22日一開盤就以漲停價200.5元開出、一路強鎖漲停，盤中排隊買單一度衝上近5萬張。

此外，合一強勢攻漲停，中天集團也同歡，中天22日同樣也是跳空漲停鎖死，排隊買單近9.8萬張；而至於集團內興櫃市場的大型永續型生技創投公司鑽石生技，22日盤中也大漲逾44％，最高價達135.5元，也是盤中股價睽違近兩周來首度重返「三位數」，衝破百元價位。

法人指出，台股加權指數本波反彈已逾一成，指數來到季線附近來回震盪，預期短線中小型股、跌深股將較有表現空間，包括生技股、中小型電子股等均有機會反彈，生技族群則需把握業績表現佳、新藥利多題材兩大指標進行布局。

此外，國發基金投資中的重要新興事業體，也有多家為生技公司，包括健亞、神隆、國光生、藥華藥、台康生、智擎、益得、中裕，及興櫃的普生、昱展新藥等均入列，法人也建議，部分國發基金持股較高的個股，將較具上漲機會。

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