電子回檔資金湧進生技股 3檔多頭訊號來了

美股全面收跌，加上四川限電效應，台股今（18）日遭逢季線反壓、漲多回跌，電子股淪為殺盤重災區，權值股台積電（2330）、聯電（2303）跌逾1％，聯發科（2454）力守盤面之上，盤面上生技醫療、鋼鐵、航運股相對抗跌。

統一投顧董事長黎方國分析，生技股現階段正面因素，包括部分資金從電子股移轉出來投資生技股，潛在規模龐大，其次是生技產業的題材數量與豐富度提升，新藥與學名藥公司已邁向業績落實的階段，營運具爆發力，再來是生技業獲利與成長動能大增，並且目前評價仍被低估。

生技類股今日延續昨（17）日人氣，買盤持續進駐，美時（1795）續攻漲停，已連4漲，短線漲幅達17.48％，ABC-KY（6598）也亮燈，其中美時攜手日本富士製藥，共同開發的高價值學名藥，成功完成生物等效性研究，並向日本厚生勞動省提交藥證申請，此外，重磅血癌學名藥gRevlimid也即將在美國上市，股價衝上波段新高184.5元，直逼187元歷史新高價位。

寶齡富錦（1760）漲逾5％，連3日漲，漲幅更噴到23.68％；摩爾投顧分析師蔡正華指出，下半年因拿百磷美國專利過期，不需再支付分潤金的寶齡富錦，後續營運具有成長性，值得列入觀察。

有併購題材加持的保瑞（6472）今日股價漲近4％，連5日漲，短線已漲29.18％；7月正式取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，近9年來已啟動6筆併購案，併購案帶進的CDMO效益，推波保瑞年營收近50億元，法人看好明年有機會躋身百億元大關。

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（旺得富理財網 黃順德）

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