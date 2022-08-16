Q2獲利跳高 這檔收復年線轉機值追蹤

生技股旭富（4119）公布第二季EPS係1.47元，較首季EPS 0.43元及去年同期EPS 0.05元大幅成長，轉機氣象逐漸浮上檯面，今開低震盪走高，盤中高檔一度來到85.8元，迄上午10：22的市價暫報85.6元，仍上漲1.06%，表現持穩。

從技術面觀察，旭富短期持穩攻高，已陸續收復月線、季線、半年線與年線等關卡，短中期線型多頭排列架構明朗，波段值持續追蹤。

基本面方面，未來還需密切追蹤營收成長動能，由於大麻萃取物的醫療效益，已獲美國、聯合國的認可，加上泰國也予大麻合法化地位，使旭富旗下的大麻二酚CBD產品未來出貨的想像空間大增，不宜看淡。

據了解，旭富第二季的獲利大幅跳高，其中約1.5億元是源自年前火災保險的理賠挹注，而公司與保險公司的理賠總額初估約5~6億元，因此，未來仍有陸續理賠進帳的機會，但何時理賠入帳仍持續與保險單位磋商中。

在市場關注的大麻萃取物方面，公司表示，目前還處送樣狀態，還未進入量化商業出貨階段。另外，公司係以化學合成方式做出大麻二酚CBD，並非直接萃取自植物，而大麻二酚CBD何時能量化出貨，公司也密切觀察客戶的需求及詢問度。

（工商時報 數位編輯）

※投資理財有風險變數，市場消息面僅供參考。

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