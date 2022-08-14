上半年生技獲利洗牌 泰博EPS居冠

生技公司上半年財報陸續出爐，受疫情和俄烏戰爭衝擊攪局，獲利大洗牌！防疫、光學、農技最耀眼，泰博EPS以23.45元坐穩獲利王寶座，精華、晶碩拚隱形眼鏡族群龍頭。法人預期政策傾向與疫情共存，產業消長恐將再大搬風。



就初統計，目前除了麗豐-KY、全宇-KY尚未公布獲利外，上半年EPS逾3元的公司，至少有21家，泰博、圓點、精華和晶碩獲利都超過一個股本，諾貝兒、正瀚、亨泰光、保瑞、生展、視揚、瑞基、杏昌和大學光EPS都超過5元，下半年能否延續氣勢，推波全年EPS飆破10元，備受關注。



以產業群來看，防疫股第二季受惠本土疫情爆發，快篩試劑熱銷，製造商泰博、瑞基、寶齡營運三級跳，普生也呈現虧轉盈，而通路商諾貝兒、大樹和杏一更是成為大贏家，連保健品的生展、葡萄王和杏輝都有亮麗表現。



不過，值得注意的是，專攻核酸萃取試劑的圓點上半年EPS雖以13.05元躍居生技獲利排行第二，但該公司第二季每股卻淨損逾2元；開發的新冠疫苗將開始衝刺國際市場的高端，上半年歸屬母公司業主淨損4.48億元，每股虧損2.1元，加上國鼎和逸達新冠新藥臨床數據未達標。由於目前政策傾向與疫情共存，試劑、疫苗需求恐不如先前強勁下，防疫股的退潮現象有待觀察。



營運表現最整齊的光學族群，精華、晶碩、亨泰光、視揚、大學光都擠身高獲利行列，EPS都由5元起跳；精華、晶碩勁拚隱形眼鏡獲利龍頭最搶眼，預計該較勁熱度將延續至下半年。



另外，糧食危機和俄烏戰爭也讓農技股成當紅炸子雞，正瀚開發的植物生長調節劑和肥料，透過與全球第一大農業資材通路商Nutrien的合作銷售，今年前七月營收13.28億元，年增率75.5％，上半年EPS達6.22元。



全宇受惠油棕量價齊揚，旗下微生物複合肥訂單倍增，第二季營收9.21億，季增1.37倍，以該公司第一季EPS1.07元估算，法人看好上半年EPS有挑戰3元機會，全年獲利可望超過半個股本，改寫新高。