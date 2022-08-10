生技台積電 保瑞7月營收4.38億 年增29％

保瑞藥業（6472）受加拿大廠年度歲修，停工長達兩周，惟7月營收仍以4.38億元，交出年增29％佳績，預期未來在併購伊甸生醫在台資產帶進的既有客戶訂單，加上併購安成藥也將在9/1交接下，下半年營運將有亮麗表現，法人看好年度營收將由2成起跳。

保瑞表示，7月已正式取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，將無縫接軌，繼續生產伊甸自有與既有客戶訂單，目前相關產品均在執行委託開發、生產及化驗中，已有營收挹注，但在集團整體合併營收表現較不顯著。

另外，保瑞在6月間以60億元收購購安成100％股權後，由於安成今年首季營收達22億元，預期雙方在9/1正式交接後，後續將為保瑞挹注可觀的營收貢獻。

積極打造成為生技製藥業台積電的保瑞，近9年來已啟動六筆併購案，包括2013年衛采台南廠、 2014年聯邦製藥、2018年美國Impax旗下益邦製藥、2020年葛蘭素史 克GSK加拿大廠、2022年伊甸生醫以及併購安成。此連串併購案 ，帶進的CDMO效益，推波該公司年營收已近50億元，法人看好明年有 機會躋身百億元大關。

保瑞集團董事長盛保熙指出，全球CDMO市場仍有高度成長空間，當 中小分子藥物就占91％市場，除發展大分子領域，水平整合拓展小分 子量能，亦是保瑞發展主力。

透過併購帶進的CDMO訂單的保瑞，生產製程也從暨有的小分子CDMO市場延伸至大分子抗體藥物與細胞及基因治療；而專攻學名藥的安成，專注北 美、台灣、歐洲、大陸市場，熟悉美國醫藥法規、市場競爭與技術分 析，研發量能充沛，未來也可強化保瑞CDMO研發實力，推波該公司進入眼藥水CDMO、雷射穿孔的控釋劑型領域，進一步完整保瑞劑型生產線 。

延伸閱讀

鑽石生技爭生技市值王 老手洩大贏家是它

保瑞入主伊甸生醫竹北廠 全台CDMO最大

保瑞再砸60億 買下安成藥業