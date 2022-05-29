藥華藥前進拉丁美洲 全球佈局邁大步

藥華藥（6446）海外布局再報捷！29日公告，董事會通過針對拉丁美洲地區Ropeginterferon alfa-2b產品經銷、授權事宜的條件書（Non-Binding Term Sheet），擬與某國際藥廠合作，並授權董事長詹青柳進行後續協商及簽訂合約等相關事宜。

執行長林國鐘表示，拉丁美洲人口約有6.6億人，推估成人真性紅血球增多症（Polycythemia Vera，簡稱PV）患者約10餘萬人。不過該地區的保險覆蓋率低，貧富差距較大，因此初步將鎖定特定族群。

林國鐘說，此次通過的條件書是雙方進入正式合約前的意願表達，由於內容帶有保密條款，對象與相關的授權條件與金額，均先行保密，未來若正式簽約後，將再行公告。

海外布局大放異彩的藥華藥，目前歐洲由通路商販售，美國方面則採自行布建銷售團隊策略，油用藥的病人數與醫學中心皆持續成長，公司正向樂觀看待第二季的營運動能。

詹青柳表示，5月任命Meredith Manning為美洲地區總裁，主要是感謝其帶領下獲得美國藥證且順利推廣，並將美國團隊擴充接近三倍，未來希望能將美國成功的銷售經驗推展至加拿大。新藥的銷售版圖若繼續拓展至拉丁美洲，整個美洲的銷售布局將更加完整。

亞洲方面，中國目前正在進行取證用銜接性臨床試驗，未來可滾動式送件申請藥證。日本則已送件申請PV藥證。至於韓國健保制度和台灣類似，去年獲得藥證後，正積極向主管機關爭取健保藥價。