後疫情健康商機熱 台塑南亞等台廠拚布局

後疫情醫療健康商機愈顯活絡，台塑集團在台塑、台化既有PVC、PP等醫材業務外，南亞、台塑相繼加碼展開台灣首座血袋廠、醫材中心投資計畫，進一步拓展高階醫療醫材發展能量。合成皮、TPU專業廠三芳、八貫、鼎基旗下醫療應用訂單動能也活絡升溫。

台塑集團近年加速部署高值化醫療商機。台塑化與美商科騰合資的HSBC廠（氫化苯乙烯嵌段共聚物廠），訴求點滴袋、鹽水袋、針筒、包膜等醫療級產品。 南亞「減白過濾血袋擴建規劃」是普瑞博提供血白過濾的關鍵技術，南亞設廠生產，雙方合作共同銷售台灣血袋市場；預計樹林廠年產297萬套，2023年7月完工生產。

台塑入股普瑞博公司（持股10.2％），成立醫材中心，運用雙離子高分子抗沾黏的核心技術，結合PVC、PP、EVA塑料，開發世界首創抗沾黏複合膠粒，用於洗腎管、白血球減除過濾器、抗沾黏導尿管，注射針筒等，預計年底完工。

此外，三芳除深耕鞋材市場，積極推展佈局紗線、薄膜、運動用品及醫療材料等領域，近年營收佔比達10％；其中，醫療材料包括熔噴不織布、醫用材料布及TPU管材。

八貫第一季EPS達1.52元，創單季新高。第二季航太/救生產品線單月業績突破4千萬元，較去年呈現倍數成長。全年產能利用率處於高峰，已新增三台淋膜機並將在宜蘭興建二廠。

鼎基北美分公司主導的微創機械手臂無菌保護套產品通過客戶嚴格認證。受惠北美開發車用、醫療等利基市場有成，4月營收創新高，年增19.8％；前4月營收年成長105％。今年醫療跟車用兩大領域營收佔比可望達5成以上。

國光生、尖端醫、安克、台塑生醫營運衝刺

全球防疫、高齡化趨勢，加速催化醫療生技發展，尖端醫、安克、國光生海外布局傳佳音。國光生流感疫苗訂單已出貨歐美及中國大陸、泰國，今年海外市場進入高速成長，全年營收有機會挑戰新高，年增三～四成，突破20億元，獲利拚倍增。國光生與賽諾菲四價流感疫苗充填合約至2025年，鎖定美、英市場。四價流感疫苗藥證已獲大陸審核通過，是唯一進口疫苗廠，銷售合約2022～2024年，預估每年下單量逐年成長10％～15％，今年第三季預計出貨350萬劑。

尖端醫蛋白質藥物TAT-HoxB4技術移轉和迅生命科學。受惠第一階段簽約金150萬美元認列，4月營收年增155.88％，獲利進補。若新藥開發進度順利，完成第二至四階段，可收取權利金2,400萬美元。

依雙方協議，在二至四階段開發期間，若讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金。另，新藥查驗登記審核上市後，可依產品銷售稅後淨利分潤3％之十年權利金。

安克生醫甲狀腺超音波AI判讀軟體獲美國、台灣、歐盟、大陸上市許可，並推廣至海外20多國及上百間醫院；國內也進入台大、彰基、秀傳、中國附醫等20多家大型醫療院所與健診中心。

台塑生醫入股和康生，結合大江，組生技大聯盟平台，搶攻醫材商機。瞄準再生醫學及次世代高階檢測領域，取得長春藤生命科學股權51％。

長春藤生命科學專注研發細胞技術與應用，除與醫院進行免疫殺手細胞IKC醫療技術臨床試驗於肝癌及肺癌，也開發及引進各項細胞療法。另設立細胞儲存庫將現有健康細胞冷凍儲存。