保瑞攜趙宇天 15億買伊甸生醫CDMO業務

保瑞藥業10日宣布，攜手台新健康基金、泰福生技創辦人趙宇天共同投資的保瑞生技正式成軍。保瑞生技也斥資5,000萬美元（約新台幣15億元）取得伊甸生醫（喜康生技前身）CDMO業務在台資產，集團營運領域因此由小分子延伸至大分子生物藥。

此一收購案，資產以外，保瑞生技並與伊甸生醫簽訂產品代工協議，依產品專利到期日，規劃兩階段產品線開發，目前開發中品項已有將進入一期與三期臨床，保瑞生技將擁有開發中新藥未來上市量產的優先代工權利。

保瑞董事長盛保熙表示，伊甸生醫為集團第六件併購案，此次收購案是保瑞與台新健康基金合作的首件成功標的，未來雙方將繼續合作，評選更多潛力標的，以加速保瑞在全球的策略布局，在國際CDMO供應鏈的激烈競爭中脫穎而出。

該集團發言人陳世民也說，收購伊甸生醫最大價值在於，取得具有多年國際級開發蛋白質藥物經驗的團隊與設備規模，讓保瑞能快速直接進入生物藥代工的供應鏈。

伊甸生醫具備四個500L 生物反應器，已通過歐盟品質授權人 (QP)稽核和台灣TFDA審核通過，並已完成多個國際委託合作案，根據客戶量產上市的時程，保瑞已計劃進一步投資以拓展產能規模，並規劃包括保瑞加拿大廠、竹南廠在內的擴建計畫。

保瑞生技是由趙宇天、台新健康基金和保瑞藥業共同投資成立，保瑞持有過半股權，因此未來將主導保瑞生技未來發展方向。

盛保熙表示，生物藥是驅動未來產業成長的重要動能，目前CDMO小分子仍占91％的主要市場，但大分子的快速成長率遠遠超於小分子市場，根據國際調研機構資料顯示，2021年全球生物製品CDMO市值112.7億美元，預計到2027年將達到219億美元，2022-2027年複合年增長率為11.51％。

此外，保瑞藥業公布第一季合併稅後淨利1.79億元，EPS2.62元，表現不如預期，主要是去年同期有一次性收入，營收獲利相對較高，且今年第一季由於受到國際航運塞港、缺櫃的影響，導致出貨遞延，保瑞4月營收4.49億元，年增8.5％，預計第二季後即恢復正常。