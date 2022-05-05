高端首季EPS繳赤字 網友驚：難怪這樣做

納稅錢花光了？高端首季EPS嚇慘 他大驚：難怪搶唾液快篩

高端疫苗3日公布最新財報，首季營業收入為3億2663.4萬元，稅前淨損1億4036.8萬元，每股盈餘（EPS）虧損0.66元，利空消息拖累4日股價慘跌5%，終場收在236元。周四（5/5）早盤仍開高走疲，在大盤強彈近200點之際，表現弱勢。

政府去年採購500萬劑高端力挺國產疫苗，股價一度飆上417元，如今第1季EPS 負數，引發網友熱烈討論，有人認為「都幫成這樣了 還可以賠錢 笑死」、「虧錢股價200多 阿榮（長榮）委屈了」、「虧錢捏 難怪要搶唾液快篩」、「納稅人的錢花完了?」。

高端首季營業收入為3億2663.4萬元，營業損失1億5150.4萬元，稅前淨損1億4036.8萬元，歸屬於母公司業主淨損1億4036.8萬元，每股盈餘虧損0.66元。不過高端去（2021）年合併營收32.8億元，歸屬於母公司業主淨利達14.1億元，去年每股盈餘6.65元。

高端受惠旗下新冠疫苗獲巴拉圭緊急使用授權，累計至首季期末總資產已達52億2763.1萬元、總負債6億3144.8萬、歸屬於母公司業主之權益45億9618.3萬元。

高端新冠肺炎疫苗日前已獲選為WHO團結疫苗試驗，並由WHO主導與出資，在菲律賓、哥倫比亞、以及馬利共和國，進行傳統安慰劑對照之疫苗有效性第三期臨床試驗，公布時間仍未確定。

高端繼去年捲入疫苗採購爭議，股價連續慘摔5根跌停，這次「福又達」申請進口唾液快篩試劑，僅2周就火速獲食藥署核准，業界覺得不可思議，原來「福又達」創辦人陳燦堅遭爆料就是高端副董事長兼總經理。首款唾液快篩核准又扯上高端，外界質疑聲浪不斷，也讓高端股價雪上加霜連四黑，4日股價更一口氣暴跌5%，收在236元，創下近2個月新低。

高端首季營收「慘虧」出爐，引發PTT一票網友狂酸，「護城河水很深 不用擔心」、「虧錢是不是人事成本太高肥貓太多？」、「死忠的快壓房子allin」、「沒政府訂單是虧損多少 可以算一下嗎」、「人家去年一年賺的可以吃10年辣」、「蔡ee 救我！」、「」、「顏色正確還能虧錢 真的有夠廢」。

還有人表示，「沒關係還可以賣快篩啊 一樣賺 不是說你韭菜們喔」、「股東大會送快篩嗎」、「現在目標快篩 還有魚頭吃!」、「快篩會補回來的」、「合一的股價居然比這種咖還低，笑死…」、「生技產業真是太燒錢了」、「mrna兩支本益比都剩四倍了 而高端…」、「以前說台灣案例太少無法三期，現在？」。

（中時新聞網 吳美觀）