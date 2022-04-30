9檔生技股 防禦滿點

疫情蔓延、俄烏地緣政治風險未解，加上通膨飆高、金融市場動盪，利多不斷的生技族群成為資金避風港，包括佳醫、晶碩、全宇-KY等9檔生技股，三年來財報穩健三率三升，受長線投資人青睞，成為最佳防禦股。

據生策會統計，2019～2021年間，晶碩、生達、佳醫、大樹、承業醫、杏昌、全宇、曜亞、進階等9家公司，毛利率、營益率和純益率年年走高。去年EPS以17.84元改寫新高，並躋身生醫類股獲利前五名的晶碩，今年第一季稅後純益3.59億元、年增60.28％，每股純益5.14元，是單季歷史第三高，並同步改寫歷年同期新高。晶碩產品組合著重高階光學產品、全球證照布局，法人看好營運延續成長軌道。

獲利穩健、採高配息的佳醫集團，為醫療服務整合通路商，旗下佳醫主攻血液透析、曜亞鎖定醫學美容，久裕以醫藥物流為主。佳醫在全台血液透析通路超過百家，市占率超過14％，擁有穩定現金流，近年積極布局海外市場，將台灣經驗複製於東南亞。

曜亞代理的醫學美容產品涵蓋雷射／脈衝光、身體雕塑／皮膚緊緻、皮下植入式填充劑等三大區塊，雖醫美事業受疫情影響，但靠深耕毛髮、頭皮布局等新事業，去年獲利持續成長。

全宇則受惠全球鉀肥續漲，拉近與生物肥的價差，帶動生物複合肥銷量大增，明、後年印尼新廠與馬來西亞疫苗二廠落成，還會啟動另一波新動能。