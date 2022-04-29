勝昌製藥加大產能製造台灣清冠一號

國內疫情用藥告急，台灣最具規模中藥製劑廠勝昌製藥廠加開最大產能，全力製造治療COVID-19中藥處方「台灣清冠一號」。每批確保品質連續製造，盡力紓解國內疫情藥品荒。

台灣清冠一號是衛福部國家中醫藥研究所研發的新冠肺炎中醫藥療法，該用藥已由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師及三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，能有效治療新冠肺炎，並由衛生福利部在110年同意核予國內外臨時藥證。勝昌製藥同年10月初通過衛福部審查，獲得外銷專用許可證及國內緊急使用授權(EUA) 「防疫專案核准製造第 1100028044 號」，經廠內製造與檢驗通過，其有效成分與活性測試均達要求之標準。

台灣清冠一號在國內屬處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用，該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用。勝昌製藥廠呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。

勝昌製藥廠指出，收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館之確診個案，若有使用「台灣清冠一號」需求，可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「台灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。

勝昌製藥廠在台灣中藥產業耕耘超過 76 年，是國內外銷日本第一中藥廠，更是國內少數取得台灣清冠一號臨時藥證生產製造的中藥廠。在疫情期間多次與政府合作防疫，捐贈桃園市政府千顆蜂膠晶柔皂、部立桃園醫院500份中藥防疫茶及1000罐台灣清冠一號，及新北聯合醫院200罐台灣清冠一號，用行動守護國人健康。

目前全國共有約2600家中醫院所提供遠距醫療，總計約8,000位中醫師組成「台灣中醫防疫醫療國家隊」，共同守護民眾健康。而對於新冠肺炎確診者，中醫師將以「台灣清冠一號」組成中藥為基礎，輔以病人體質、病史、病況等各類因素，重新調配成最適合個別患者使用的「清冠中藥」。若有需求之民眾，可洽詢中華民國中醫師公會全國聯合會官網，最新公告之新冠疫情相關諮詢資訊院所與衛生局指定之視訊診療中醫院所指引說明，或詢洽勝昌製藥廠臉書粉絲頁，獲得最佳的醫療照護。產品訊息可上網查詢（www.herb.com.tw）