2022投資論壇｜追蹤NBI指數 攻守兼備

群益投信NBI生技ETF經理人林孟迪表示，多樣化、高度代表性和不只著重本夢比，是投資生醫股的原則；在後QE時代，NBI那斯達克生技指數，是進可攻、退可守的生技投資。

林孟迪強調，醫療生技產業投資有三大原則：一是廣納醫療生技產業的多樣化，新冠疫苗、先進的基因療法、腫瘤療法、心血管治療，甚至是寵物經濟，都要納入才能完整掌握未來商機。

二是要有生技產業高度代表性，例如AMGN安進、Covid-19藥物的GILD吉利得、開發出阿茲海默症用藥的BIIB百健與REGN再生元製藥，2020年營收都超過100億美元，投資生醫股，若沒有投資這四家公司，就好像沒有買台灣股市的護國神山一樣。

三是投資醫療生技產業不該只是本夢比：那斯達克生技指數6月30日的前10大成分股，在近12個月EPS皆為正，顯示NBI生技指數前十大成分股，皆是能真正創造獲利的公司，讓投資醫療生技產業，不再只是追求本夢比。

林孟迪看好NBI那斯達克生技指數，主要是每年年底都是國際醫療研討會熱潮，生技產業將有許多新技術、新藥物與新醫療設備發表。而NBI指數自1993年成立28年以來，每年11月到隔年1月的報酬表現，正報酬年份有21年，上漲機率75％，平均上漲14.83％，是短期適合投資的標的。



中期來看，布局Fed升息前市場動盪的NBI指數，過去有三次Fed升息期間，若能在升息前三個月進場布局，且於升息後6個月獲利了結，NBI都能有不錯的正報酬表現。

長期則因政府有效控管疫情與解決人口老化問題，將同步政策支持生技產業。

林孟迪表示，以人為本（People-driven）、預測風險（Predictive）、預防研究（Preventative）、客製醫療（Personalization）、沉浸參與（Permeate）的5P是未來醫療的關鍵趨勢，科技將會進一步整合這些趨勢。

以投資契機來看，全球各國防疫政策的支持，疫苗、藥物、檢測商機持續發燒；全球人口結構少子化與老年化、全球醫療支出穩定成長，去年約達10.6兆美元，占全球GDP的10.9％。預估2030年全球醫療支出15兆美元，占全球GDP的12.1％。未來的年複合增長率仍有4%以上，比全球經濟成長率還要高，都是帶動投資熱度不減的原因。