2022投資論壇｜楊泮池開生醫四帖藥

工商時報主辦的「2022年投資趨勢論壇」8日登場，生策會副會長楊泮池認為，新冠疫情造成全球生醫產業大洗牌，現在是「天時」最佳時機，要努力創造「地利、人和」，面對台灣生技醫療發展的關鍵拐點，「研發急需落地、法規迅速調整、政策提供誘因、資源人才投入」則是致勝的四大良方。

楊泮池表示，麻省理工科技評論2021年十大突破性技術，光是生技就包辦了四樣，包括mRNA疫苗、數位接觸追蹤、遠端技術、多技能AI等，這些技術不僅成為後疫時代的新趨勢，mRNA疫苗更是造成製藥產業大洗牌，過去前十大藥廠和藥品，不僅營收、獲利今年全部敗給mRNA疫苗，就是企業市值也有很大的變化。

此外，過去以個人化醫療為基礎，藉由基因定序、標靶藥物、細胞療法等手段，來精準治療疾病的「精準醫療」，現在也開始走向「精準健康」，主要是針對「已患病族群」的醫療層次，朝向亞健康，甚至健康族群推動全齡健康的概念。

楊泮池認為，已罹病的患者，數量就像露出水面的冰山，僅占了一小部分，但若要能幫助水面下的亞健康和健康族群，就須設法讓人們能改變生活模式、作息和習慣，從「健康促進」（health promotion）角度著手，這樣不僅能降低不斷積漲的醫療負擔及健保壓力，也能帶動檢測、保健品、運動器材、穿戴式健康管理裝置等產業發展。

楊泮池強調，新冠疫情造成產業大洗牌，AI數位化將成趨勢，而台灣挾著資通訊（ICT）的優勢，加上醫療和生技的能量，精準健康將充滿機會，由國人開發的影像已經可以在早期就偵測出胰臟癌，國內的醫療顯示器也開始進入醫療體系，這不僅可為醫療機構省下10～50倍的經費，加上元宇宙在醫療產業的應用，都突顯台灣是有足夠的研發能量，但需要的是試驗場域、法規的支持。

此外，台灣擁有13億筆的人體資料庫，楊泮池認為，這都是台灣最大的優勢！有鑑於全球變遷快速，加上近年新冠疫情助長，各種變動都非常迅速下，法規必須要能更機動、更有彈性地調整；而且在政策上也必須提供誘因，才能吸引產官學研醫界投入，良性培養人才，這才能讓台灣生技醫療產業發展走進正向拐點。