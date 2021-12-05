獲美、韓藥證後 藥華藥11月營收月增4倍

藥華藥11月營收月增4倍 獲美、韓藥證，啟動高成長力道

藥華藥（6446）受惠治真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg，歐洲市場銷售佳，帶動11月合併營收以逾2.25億元，交出月增431.5%、年增3.02%佳績。由於該公司今年已獲韓國、美國藥證，法人看好營運長啟動高成長力道。

該公司累計今年前11月合併營收逾5.44億元，年成長4.25%。11月和前11月營收均創下歷史新高。

藥華藥表示，11月營收主要來自於歐洲出貨，並採預收款後出貨。藥華藥自創新藥Ropeginterferon alfa-2b（即P1101，簡稱Ropeg）獲得歐盟真性紅血球增多症（PV）藥證後，歐洲市場對Ropeg需求量穩健成長。

根據市調機構研究報告指出，全歐洲PV患者約20萬人，平均每名患者使用Ropeg之一年療程藥價約300萬台幣（10萬歐元）。

除順利拓展歐洲市場外，Ropeg也於今年10月13 日獲韓國藥證，於11月13日獲得美國藥證，交出亮眼成績單。

藥華藥的Ropeg ，是第一個獲FDA核准無論PV患者先前是否接受過其他治療方式均可使用的藥品；是首個獲FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥品；也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。初估患者每年藥價約500萬台幣（18萬美元）。目前藥品也已運送至美國的儲存倉庫（即第三方物流中心, Third Party Logistics, 簡稱3PL）。

藥華藥表示，已接獲十餘張訂單，正準備轉運至下達訂單的專科藥局（Specialty Pharmacy, SP）和特殊藥品經銷商（Specialty Pharma Distribution, SD）。當藥品從笫三方物流中心（3PL)送達專科藥局或特殊藥品經銷商時，公司就可認列營收。