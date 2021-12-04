CDMO成風潮 1圖看懂台廠卡位概況

CDMO（專業醫藥委託開發暨生產製造）蔚為風潮，加上2022年將上路的新版《生技新藥條例》租稅優惠將從研發擴及CDMO，也吸引廠商爭相卡位，保瑞（6472）攜手台新健康基金，啟動30億元CDMO投資併購計畫，永昕（4726）、北極星-KY（6550）也大手筆建廠，樂迦、長聖（6712）專攻的細胞製備，也備受關注。

近十年來三起成功的併購案，成為製藥業CDMO代表的保瑞，目前代工外銷全球的藥品已從15個國家一路成長到100多個國家，帶動市值從2017年IPO時的12億，快速成長至現在約135億；去年保瑞EPS達10.76元，而今年前三季EPS已達9.01元，前十月營收41.65億元，今年將力拚衝破50億大關，再創新的里程碑。

此外，保瑞也將與台新健康基金合作，啟動30億元基金的投資計畫，擴大保瑞在CDMO的佈局，快速達到經濟規模，並進入大分子及細胞基因製造領域，大幅強化保瑞於國際市場的競爭力，並帶動台灣CDMO產業發展。

除了保瑞外，本來就已經在經營CDMO的台康生，今年更吸引鴻海集團創辨人斥資50億元入股，並躍居為第一大股東。

另外，北極星藥業則在大股東陳賢哲斥資30億元後，也宣示投資20億元在宜蘭建廠，該新廠除生產抗癌新藥、轉投資公司所需的藥品外，也將跨足CDMO領域，專攻mRNA領域，預期三至四年後營運開始發酵。

轉型為CDMO的永昕，一廠優化與擴充產能的部分已於2020年完工，目前哺乳細胞生產製造線總產能達2,500升、微生物產線最大產能達200升，預計於2024年前陸續進行FDA、EMA及PMDA之查廠，該公司也規劃投資三十億元建第三個工廠。

至於最受關注的細胞治療法，由三顧、台灣日立、華立、東元、國發基金合資成立的「樂迦再生科技」，也以首輪募資即達20億元的氣勢，正式成軍。樂迦將打造亞洲最大自動化細胞工廠，預計2024年完工投產。

樂迦是由日本Minaris技術授權，雙方未來將有CDMO訂單業務的合作，樂迦除了專注全球細胞業者的委託生產製造，協助台灣細胞製品行銷到海外，也將積極培養人才，讓台灣再生醫療品質與規格能接軌國際，取得全球再生醫學供應鏈的關鍵地位。

長聖受惠特管法，前三季EPS已以4.67元正式轉盈，目前細胞製備委託訂單已排到明年9月，並將首度配發股利；預期今年第四季及明年上半年業績正成長趨勢不變，目前也已啟動授權和國際合作案。

生技業布局CDMO領域概況 公司/機構 概況 保瑞 併購美國Impax旗下益邦製藥、GSK加拿大藥廠，分別取得至少5年期代工大單 大江 併購NewAge猶他州生產設施及代工銷售業務 台康生 CDMO為主要業績來源，接獲日本癌症用藥長期訂單 永昕 投資30億元興建第三廠 北極星-KY 投資20億元在宜蘭設廠 國光生 規劃到印尼建廠 樂迦 Minaris技術授權和CDMO訂單業 務合作，預計2024年投產 泰福-KY 美國廠攻精緻CDMO 訊聯 已有歐、日、港國際客戶展開細胞制備合作 東洋 擁有微脂體生產製程 長聖 細胞製備業務訂單看到2022年9月 益得 獲大陸海思科 醫藥集團合作案 生技中心 規劃建置十億劑產能的核酸藥物ＣＤＭＯ廠 資料來源：採訪整理 製表：杜蕙蓉

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