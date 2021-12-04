CDMO當紅 市場規模將超越晶圓代工

CDMO（專業醫藥委託開發暨生產製造）成為全球生技製藥業的趨勢，為了搶攻2026年可達2,426.4億美金的CDMO市場商機，也為CDMO產業掀起了投資和併購潮，將於2022年上路的「生技醫藥產業發展條例」更納入CDMO，對於這個放長線釣大魚的產業，保瑞董事長盛保熙認為，這是台灣生醫業的利基，有和國際競拚的實力。

台新投顧李鎮宇博士認為，有鑑於新藥開發成本過高，藥廠風險提高，製藥業者向專業分工，激勵CDMO模式出現；而COVID-19疫情爆發，疫苗廠商產能嚴重不足，製藥及疫苗產能互相排擠，也造成CDMO需求擴大，在市場金挹注下，產業規模也加速擴張。

不過，李鎮宇認為，CDMO和CMO不同的是CDMO有製程上的專利，尤其是藥業，更是要求絕對的精準，生技產業在依循半導體產業模式，在設計和製造方面分工日益深化中，CDMO涵蓋臨床試驗藥到最終藥品製造，未來市場規模將超越晶圓代工，CDMO產業有望複製晶圓代工的發展商機。

根據國際調研機構GII的研究報告指出，全球CDMO市場2020年為1,601億美金，預計到2026年可達2,426.4億美金，年複合成長率約7％，高過於傳統製藥產業的4.5%。若以目前市場現況來看，CDMO僅占藥品市場的26%，仍有相當大的成長空間，當中小分子藥物就佔了CDMO的91%，且有50%的成長率。而大分子藥雖然目前市佔率不高，但成長快速，這將是未來CDMO產業發展的利基。

盛保熙認為，近年來全球人口老化帶動藥品的總體需求增加，同步使新藥研發高速成長，CDMO產業也如雨後春筍般蓬勃發展，尤其以一站式的CDMO服務更受市場重視與青睞。根據調研資料，全球僅有前20大CDMO公司營收超過5億美元，但仍有高達75%的CDMO公司營收低於5,000萬美元，綜觀目前市場現況，營收前5%的公司就擁有15%的市場份額，且皆為提供全方位服務的國際CDMO藥業，CDMO將成為大者恆大的市場，整體產業的整併需求快速成長，而併購絕對是全球CDMO產業的趨勢與成長策略。

雖然CDMO已成當紅炸子雞，不過，漢達總經理陳俊良仍提醒，台灣想要搭上CDMO風潮 ，除了要有足夠的資金建廠外，最關鍵的是要找到利基性的技術和產 品，否則現階段是很難和韓國等國際大廠競爭。他建議，台灣應建立 CDMO國際平台與招商機制，迅速導入關鍵原物料供應鏈/製造基礎設 施；並加速建立新冠疫苗相關技術平台，如mRNA、去活性病毒、腺病 毒、重組蛋白等技術。

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