CEPI撥230萬美元 補助高端第三劑混打試驗

流行病預防創新聯盟（CEPI）公告，將提供230萬美元，補助高端進行第三針混打試驗。該試驗將在台灣進行，預計收案約960名受試者，最快2022年第一季取得首項期中分析結果。該數據試驗所獲得的結果，將為開源（Open Source）資料，可作為政策決策者及法規單位的新冠疫苗使用建議。



CEPI是針對新興傳染病開發疫苗的國際非營利組織，2017年由比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill&Melinda Gates Foundation）、惠康信託（Wellcome Trust）、歐盟委員會等機構共同贊助成立。



CEPI表示，將和高端疫苗（MVC）共同出資，執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同新冠疫苗平台搭配組合高端新冠肺炎疫苗第三針。



根據現有臨床試驗和實際疫苗接種經驗，施打兩劑的高端新冠疫苗，顯示良好的安全性，並可誘導出優異的免疫原性。這項新展開的混打臨床試驗，將評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗，作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。



高端的MVC-COV1901可大規模商業量產，且儲存條件為2～8度C，對於冷鏈環境不完備的中低收入國家而言，可提升當地疫苗覆蓋率，提供施打便利性。由於全球的新冠肺炎疫苗仍處於供貨短缺、分配嚴重不均的狀態，迫切需要不同新冠疫苗混打的臨床數據，這項數據，將有助於設計更靈活的疫苗接種策略，減緩疫苗供應不確定或疫苗短缺的難題。



該項混打試驗將在台灣進行，由高端主導，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群。受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或施打二針高端疫苗、AZ疫苗或莫德納疫苗後，第三針搭配上述三種疫苗作為追加劑。受試者將會進行六個月的追蹤，以收集有關免疫反應持久性的數據。預期最快2022年第一季，取得首項期中分析結果。



CEPI執行長Richard Hatchett博士表示，疫苗混打將在控制病毒方面，扮演越來越重要的角色，CEPI支持的試驗，將針對以前從未評估過的疫苗混打組合，獲得的數據，可為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，有助於公平獲取疫苗。



高端總經理陳燦堅表示，從試驗中獲得的數據，可進一步了解和評估高端新冠疫苗與其他疫苗混打的表現。與CEPI合作也可望進一步獲得科學數據，對抗免疫力降低，並跟上病毒不斷突變的腳步。