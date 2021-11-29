Omicron來勢洶洶 高端疫苗提因應方案

高端疫苗表示，世界衛生組織（WHO）宣布，將南非等國發現的B.1.1.529新冠變異株命名為「Omicron」，並列為「高度關注變異株（Variants of Concern, VOC）」。藉由目前全球資料庫所釋出的Omicron基因序列資訊，已著手展開包括建構Omicron偽病毒，以評估現有疫苗的中和抗體效價、針對Omicron基因序列建立疫苗抗原等因應方案。

高端疫苗指出，Omicron有著比其他變異株更多的棘蛋白變異，但目前WHO仍將之定義為VOC高度關注變異株，而非完全免疫脫逃的VOHC高衝擊變異株。Omicron與Alpha、Beta及Delta三種變異株相似，除同樣有Alpha株及Beta株的強傳染力突變位點，也有在Beta株及Delta株看到的躲避抗體突變位點，現階段Omicron對現有疫苗效價的影響範圍尚未明朗，因此亟需盡速評估其有效性。

高端疫苗除根據先前針對Alpha、Beta及Delta變異株的中和效果數據外，同時已針對Omicron變異株的基因序列，建立Omicron偽病毒（Pseudovirus）系統，以評估現有高端新冠肺炎疫苗對Omicron的中和抗體效價。

其次，高端疫苗先前對抗變異株的動物試驗數據已在國際知名期刊《臨床感染疾病》公開，對不同的變異株皆具有良好的抗體中和效果，且疫苗高劑量組臨床試驗，及追加施打第三劑的延伸試驗皆進行中。此外，包含兩劑AZ疫苗與第三針混打高端疫苗的試驗結果也已在進行數據分析；期望能以優異的免疫生成性對抗變種病毒。

高端疫苗指出，公司參加WHO團結試驗，受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，目前Omicron變異株的流行地區也在收案範疇中。倘若該病毒於團結試驗位於非洲之臨床試驗點流行，將可以評估現有疫苗對抗Omicron變異株之保護力等實證資料。

此外，高端疫苗已針對高傳染力且免疫脫逃程度較高的Beta株建立疫苗抗原，並進入生產測試。新種突變Omicron變異株雖尚無強烈證據顯示Omicron的免疫脫逃程度，但高端疫苗已同步開始進行基因序列評估，並開始進行抗原建立之測試工作，以利在最短的時間內啟動Omicron株抗原的量產準備。

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