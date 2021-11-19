精準醫療 公私部門協力推進

由工商時報、台茂奈米生化、龍騰生技與天明製藥共同主辦的「2021看見台灣生醫與健康產業創新發展高峰會」，18日以直播的方式舉辦。

國家衛生研究院長梁賡義致詞時表示，生物科技是台灣力推的六大科技之一，也是世界潮流，牽涉到人的周遭還有身體健康，雖然台灣人少，卻累積很多生醫研究的能量，生醫與ICT過去像是平行線，但ICT要繼續往下走，勢必得跟醫學結合，還有很多技術躍躍欲試，包括AI還有5G等。生醫健康產業還是有很多挑戰，不同專業的思維不一樣，對話比較困難，另外就是政府推動政策應看得更遠，以製藥而言，真正好的計畫應經過產學合作、多一層的臨床實驗，更重要的還有人才培養，除了寫論文，也要更重視社會需求、產業發展。

梁賡義說：「我也看到一些曙光－公私協力，政府經費、資源還是有限，企業界應該一起參與，過去國光、高端、聯亞沒有自己研發的經驗，新冠疫苗是頭一遭，政府也出資20億，扶持廠商的成長，這是很正確的做法。國務院最近爭取到40幾億經費擴產生物製劑廠，能有更好的能量建立mRNA的平台，有一位企業家捐了20億協助興建，這也是公私協力很好的一個例子。」

梁賡義還提到，政府跨部會建立了健康大數據平台，推動精準醫療、行動基因，對癌症病患進行基因檢測決定用藥，如果藥物還在試驗中，可加速得到FDA的批准，讓民眾提前使用，如果這方向要持續下去，不能只靠政府，還要有企業的參與。推動生物科技還是要回歸到以人為本，不要因為推動5G這些高科技，讓貧富差距更懸殊。健康這兩個字是很正面的，精準醫療也可以是精準健康，從預防、診斷、治療到最後的長照，需要更全面地來審視。

論壇主持人商業發展研究院商業科技應用研究所長黃兆仁表示，新冠疫情為台灣創造很好的機會，有四個大方向值得探究，第一個就是人類更重視健康，不管是保健、醫療，如何維持常態的健康；第二個是人類的覺醒，包括醫病關係的改變，台灣能量怎麼整合生醫與健康產業，面向世界展現硬實力與軟實力；第三個是氣候變遷，健康與糧食安全、植栽健康密不可分，如何取得好的食材與醫材；第四個是經濟復甦，端賴生醫健康產業價值的展現，以及在新冠疫情後的能見度。