藥華藥治PV新藥獲美藥證 享7年銷售獨占權

大報喜！藥華藥（6446）治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101），13日上午5點07分獲美國FDA核可上市，成為第一個獲FDA核准的PV一線用藥。由於該新藥已取得美國孤兒藥資格，預計將享有美國市場七年銷售獨占權。

美國約有15萬名PV患者，目前市場上僅有二線用藥Jakafi獲FDA核准，每人每年藥品費用約16萬美金，使用Jakafi的病患數約有五千名。根據市場研究分析，PV一線病人數是二線的數倍，因目前美國沒有FDA核准的第一線用藥，P1101取得藥證，指標意義濃厚。

真性紅血球增多症（PV）為骨髓增多性腫瘤（MPN）疾病的一種，疾病進程可能從血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險等，最嚴重會演變成急性骨髓白血病（AML）。

美國PV患者現行治療方法，包括放血、低劑量阿斯匹靈、仿單外使用之愛治膠囊（Hydroxyurea）與干擾素，及二線用藥Jakafi開發的藥物Ruxolitinib。

營運逐步進入收成的藥華藥，目前P1101新藥已取得歐盟、台灣、瑞士及以色列藥證，10/13取得韓國藥證後，今（11/13）又拿下最重要的美國市場，法人預期擁有這重要的7張藥證，將可為該公司營運開啟大成長力道。