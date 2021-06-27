聯亞疫苗月底申請EUA 將在印度三期試驗

聯亞藥27日代母公司聯亞生技公布新冠疫苗UB-612二期期中分析，數據顯示其安全性與耐受性良好，無不良反應。免疫生成性血清陽轉率達100％，符合預期，達到申請EUA標準，預計本月底提出申請，11月中下旬進行期末解盲。

聯亞藥表示，UB-612的免疫反應可對抗Delta，目前除規劃到海外進行三期臨床外，聯亞生技已接獲衛福部500萬劑的採購訂單和相關公司Vaxxinity先前接獲巴拉圭100萬劑採購訂單，目前已規劃由聯亞生技集團旗下聯生藥與聯亞藥合作生產，聯生藥負責生產新冠疫 苗蛋白質原料藥；聯亞藥負責疫苗成品的調製、無菌充填及包裝。

新冠疫苗UB-612二期臨床試驗，採多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計，以進一步探討UB-612疫苗之免疫原性、安全性及耐受性。總收案人數3,850位，包括青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及老年（65歲以上）三個年齡層族群。其中，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。

聯亞藥表示，UB-612在二期期中分析數據達標後，將力拚6月底向衛福部提出EUA申請。

（工商時報 杜蕙蓉）

台灣第2家COVID-19國產疫苗廠聯亞生技，27日進行二期臨床試驗期中分析報告，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。

聯亞生技將於6月底遞交期中分析報告及其他技術文件至食藥署進行緊急使用授權（EUA）審查，並加速推動印度1萬1,000名受試者的第三期臨床試驗。

聯亞生技27日由掛牌興櫃的子公司聯亞藥代為召開期中分析重大訊息線上記者會，由聯亞藥發言人范瀛云及聯亞生技營運長彭文君出席。

安全性數據部分：接種UB-612的局部不良反應，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59％，安慰組為23.33％；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06％，安慰組為 5.61％。

接種UB-612的全身性不良反應，發燒的比率，疫苗組為1.93％，安慰組為1.81％；疲倦的比率，疫苗組為37.47％，安慰組為38.34％；頭痛的比率，疫苗組為17.01％，安慰組為18.63％；腹瀉的比率，疫苗組為10.23％，安慰組為9.95％；肌肉疼痛的比率，疫苗組為35.69％，安慰組為17.72％。

在免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天之血清陽轉率（seroconversion rate）於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65％，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57％；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。

此外，聯亞在第二期臨床試驗中也進行探索性研究，顯示：UB-612疫苗能產生良好的Th1型T細胞免疫反應，誘發CD8+殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染之細胞，有助於預防重症產生，提供中和抗體以外之第二重保護力。

聯亞表示，二期臨床期中分析結果符合預期，且在放大約20倍受試者人數情況下，可重複第一期臨床試驗結果。

此外，於變異株有效保護力部分，從一期受試者檢體分析顯示，UB-612誘導出的中和性抗體對印度delta株的效價仍保持同一水平。因為引起T細胞免疫反應的設計型新冠病毒合成肽的胺基酸序列乃來至於不易突變的蛋白區間，所以UB-612疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。

根據一、二期目前結果皆顯示UB-612疫苗有良好的安全性及耐受性，且具優異免疫原性反應。

（中央社）

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