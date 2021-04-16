來自台灣！美國全心醫藥A輪募資到位

來自台灣，以首見新藥 (First in Class) 研發為主的美國全心醫藥（AltruBio）16日宣布，完成 6,300 萬美元(約 18 億新台幣)的 A 輪募資，繼 續邁向國際舞台。

AltruBio 去年 12 月才宣佈由 aMoon Fund 領投、BVF Partners 共同 參與，完成 A 輪第一階段 3,000 萬美元的募資，並計畫於第二階段時再募資 2,000 萬美 元。結果短短4個月該公司即超額完成第二階段目標，籌集了 3,300 萬美元，使 A 輪募資總額達到 6,300 萬美元。

AltruBio 總裁兼執行長周慧泉表示，為繼續?化其國際機構投資者股東陣容，第二階段引入 機構投資者 CAM Capital 參與投資。此輪募資將用於繼續實施新的開發策略，聚焦於 針對免疫疾病的 PSGL-1 免疫檢查點調節蛋白 (Checkpoint Regulator) 計畫，尋求應用在 多種適應症，成為治療各種不同免疫性疾病的平臺，並完成公司轉型為一家真正的國際生物技術公司。

周惠泉說，全心醫藥的?變是一個台灣人的故事 。此次超額認購的募資，吸引更多的國際投資者的支持，為未來 發展奠定更穩固的基礎，也給了公司在台灣研發的成果一個很大的肯定。現在擁有所需的資金，可以實現我們『產品中的產品』(Pipeline in a Product）的願景，加快公司為多種病症的病患提供治療方法。

AltruBio 先導候選藥物 neihulizumab 甫於今年三月獲得 美國FDA快速審查 (Fast track) 認 定，用於治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病 (SR-aGVHD) 。這是由台灣開創出的 蛋白質新藥第一次獲得FDA 認證。

重新調整營運架構的全心，目前是由生技業資深領導專家擔任新董事會成員，和前羅氏技術營運總裁楊育民董事長搭配，並將領導權完全交給新聘的總裁兼執行長周慧泉博士。