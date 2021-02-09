生技族群元月營收出爐 來看誰最強！

豪展、泰博等額、耳溫槍廠商搭上防疫列車，繼去年營運大幅成長後，豪展今年元月營收衝破新台幣4億元大關，創單月歷史新高，泰博重回5億元，為歷年同期新高。

豪展1月營收4.05億元，年增287.34%，月增20%，創下單月歷史新高紀錄，除了需求強勁外，部分受到船期影響延遞出貨；由於全球疫情依舊嚴峻，接單已滿到上半年，2月雖有春節長假因素，但預期營收仍將維持在3億元以上， 第1季營收可望維持相對高峰水準。

泰博去年全年營收58.94億元，成長42.3%，今年1月營收5.3億元，年增61%，月減6.2%，為歷年同期新高。

泰博除了耳溫槍等量測產品銷量成長外，開發的武漢肺炎抗原快篩試劑已通過歐盟認證，並於2月加入德國健保醫材供應鏈。

由於歐洲市場抗原快篩產品仍供不應求，各地標案陸續展開，法人看好泰博的武漢肺炎抗原快篩試劑在取得德國健保醫材供應鏈資格後，有助拓展歐洲市場；另外，泰博積極布局東南亞及非洲市場。因應市場需求，泰博將擴大生產線。

生技醫藥股元月營收創新高的還有健喬、法德藥及大樹藥局；健喬元月營收首度突破3億元大關，來到3.03億元，月增7.08%，年增24.53%；主要成長來源除了來自購併瑞安大藥廠及衛道藥業貢獻外，在自身產品心血管、呼吸道及胃腸道方面用藥也見到成長。

學名藥廠法德藥元月營收6,232萬元，年成長335%，月成長51%，再創單月歷史新高，旗下抗思覺失調症用藥去年開始在中國大陸量產出貨，每月出貨量穩定成長，為公司營收大增的主要動能；另外，抗癲癇用藥在美國市場的出貨量也穩定增加。

大樹藥局元月營收8.42億元，月增4%，年增27.56%，已連續第4個月改寫歷史新高。

大樹去年底與在日本擁有1,300家門市的SUGI藥局合作，大樹將在2年內導入150家店中店或複合店，成為SUGI藥局海外布局合作藥局。大樹將獨家販售由SUGI供應的商品，品項包含適用於銀髮及婦幼的保健食品、藥品及日用品等，在實體與虛擬通路同步上架。

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療元月營收5.27億元，月減16.51%，不過，年成長12.3%，仍是歷年同期新高，其中電商營收年成長達287.44%。

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