新冠抗體試劑獲許可 這檔生技股蓄勢衝！

普生（4117）受惠陸續完成印度、印尼等地區訂單出貨貢獻，帶動旗下PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品需求，1月營收5,420.8萬元，改寫歷史同期新高水準，並較2020年的1,330.1萬元大幅年增逾三倍。

此外，普生於新冠肺炎試劑產品線布局再下一城，可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑（GB SARS-CoV-2Influenza A/B Multiplex PCR）產品已順利獲得歐盟體外診斷醫療器材（CE-IVD）認證，有助加速於歐盟CE認證之國家中展開銷售推廣，並持續積極進行台灣、美國等地相關認證申請。

普生表示，全球受新冠肺炎疫情肆虐，各國加大疫情監管，新冠肺炎系列產品出貨保持良好動能。目前各國已陸續施打新冠肺炎疫苗，為追蹤抗體保護強弱程度，勢必帶動抗體試劑檢測需求，旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑已於1月取得台灣衛福部食藥署（TFDA）專案製造許可，並已著手進行量產階段，有助於創造新一波銷售動能。

普生強調，新竹科學園區廠房面積約1,100坪，已開發完成80多種產品，目前銷售至全球40多國。將持續投入新款試劑產品研發，強化新冠肺炎試劑多元產品線之競爭優勢，並積極針對旗下肺炎試劑產品完善多國國際相關認證申請，拉升旗下竹科廠生產產能。

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