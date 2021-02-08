生技股繼續牛？大咖新冠疫苗進度一覽

高端疫苗（6547）受惠新冠肺炎疫苗題材水漲船高，市場傳出力拚6月前供應台灣新冠疫苗，在外資連五日買超加持下，上周五拉出第三根漲停，飛上天價148.5元，成交量1.4萬張，較前一交易日增加29％，其中外資買超2,620張，多空量能強勢向上。高端的候選疫苗MVC-COV1901技轉自美國國衛院的基因重組S-2P棘蛋白技術，目前正在台大等11家醫院進行二期臨床試驗，目標在三個月內完成所有受試者收案，並於第二季申請緊急使用授權，供應國內優先族群施打，推升股價表現。

原先第一期臨床試驗領先的國光生技（4142）因未找到最適當劑量被食藥署要求重新設計試驗，估計3月才能進入臨床第二期。惟去年自結營收18.68億元，年增43.8％，創歷史新高，推估EPS可望上看3元。2021年預計將取得多國四價流感疫苗藥證、及子公司安特羅腸病毒疫苗藥證將到手，安特羅開發的「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」日前亦取得歐盟CE-IVD認證可於歐洲市場銷售。國光生過去幾年的國際市場布局已漸漸看到成果，推估2021年營收成長率約達二成以上，2月起在自營商偏多操作力挺下，股價呈現連6紅，不但收復50元並站穩5日線。

生華科（6492）日前宣布旗下抗新冠病毒新藥Silmitasertib在美國啟動二期重症患者臨床試驗，已由合作夥伴Banner Health醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心收治第一位病患。總經理宋台生表示，為加快收案速度，已規畫新增Banner Health位在圖森市醫學中心為第二個試驗中心。Silmitasertib先前已有五天就治癒新冠重症患者的前例，讓執行臨床的BUMCP醫療團隊更有信心。此臨床是開放性試驗設計，臨床醫生對於病患的恢復情況都可以即時掌握，如臨床療效正向，將加速生華科Silmitasertib後續贏得國際大型臨床合作機會，推助2月以來股價沿五日線攀揚，進逼月線城門。

台股鼠年5日亮麗封關，17日開紅盤迎金牛年！近10年台股封關日後，1個月上漲機率約高達80％、平均漲幅近3％，國際資金仍顯充沛，可望延續紅包行情，加上電子股基本面支撐，農曆年後台股可望延續多方格局。開紅盤可關注指標元月營收成長股、籌碼偏多、MSCI季度調整及高殖利率股，封關期間美股表現、拜登1.9兆美元紓困計畫、地緣政治及疫情與疫苗施打進度也是開紅盤前所需整理的重要資料。

儘管近十年統計封關日上漲機率八成，開紅盤日上漲機率略低為六成，但在封關期間，若美股仍在總經偏多、財報獲利良好或有刺激方案過關等利多，在開紅盤期待軋空手的偏多行情下，可望推升指數續創新高。在題材上，長期持續看好電動車、高速傳輸、疫情後消費回溫受惠股如製鞋；後續觀察上，年後可密切注意兩大方向，一是新年假期消費狀況，節後庫存狀況；其次是國內疫情農曆年節期間，是否受到良好控制以及疫苗發展的成效。

2021年開始，醫療、科技掀起「新興生技股」投資風潮，帶領生物科技產業，走向AI化、智慧化與再進化，法人表示，隨AI、大數據技術日益純熟，全球生物科技顯著創新，尤其看好基因編輯、基因測序兩大產業前景，未來商業應用潛力可觀。目前多數新冠疫苗對英國變種病毒仍然有效，但對南非變種病毒的效力降低，產生抗體只有原本的1／6，外界擔心疫苗保護效力大減，因此在許多科學家近期的呼籲下，基因測序科技防疫應用將趁勢崛起。展望後市，分析師表示，疫苗開發後，未來疫情有機會消除，但隨著全球人口老齡化、高齡化時代來臨，對於醫療服務的依賴，將遠勝過去幾年，提供醫療產業進一步發展的動力，相關個股獲利、股價都具爆發成長機會。

（ 時報編輯龍彩霖 ）

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