聯亞新冠疫苗二期臨床 衛福部有條件核准

聯亞集團29日宣布，該集團研發高精準設計COVID-19疫苗UB-612，獲衛福部有條件核准第二期臨床試驗執行，預計1月底前收納第一位受試者，目標於一個月內完成至少3,000位受試者收案並施打第一劑，力拚6月中提交二期臨床試驗報告，並向TFDA提出緊急使用授權（EUA）申請，7月開始供應疫苗，以因應國內外防疫需求。

UB-612疫苗第二期臨床試驗採多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計，以進一步探討UB-612疫苗之免疫原性、安全性及耐受性。總收案人數3,850位，包括青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及老年（65歲以上）三個年齡層族群。

其中，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。此二期臨床試驗由中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬醫師擔任計畫總主持人，於中國醫藥大學附設醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、林口長庚紀念醫院、彰化基督教醫院、成功大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等11家醫院同步展開，以加速收案時程，目標於3月份達成3,850位收案人數。

（工商時報 杜蕙蓉）

疾管署2.4億元補助 可望到手

衛福部長陳時中27日曾在指揮中心記者會透露，本月底將有另一家廠商通過2期臨床試驗核准，由於國光疫苗的第2期臨床申請未過，高端則早在19日取得核准開始收案，因此陳時中口中的另一家廠商幾乎可推測為聯亞生技。

27日晚間，財團法人醫藥品查驗中心（CDE）召開專家會議審查聯亞疫苗的第1期臨床結果，會中專家對疫苗的有效性、中和抗體反應、副作用等提出討論，並要求業者進行報告，認定該疫苗在中、高劑量的抗體表現滿足CDE要求，因此傾向給予核准，食藥署則預計於近日上網公告。

根據疾管署去年所提出的新冠疫苗研發補助計畫，申請者於今年1月31日前完成收納第2期臨床試驗之第1位受試者，只要達成各試驗進度補助條件，可拿到最高新台幣2.4億元的補助，28日聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬則將召開起始會議，除討論受試者收案人數外，也將一併整理收納流程、收案標準以及排除條款。

至於另一家國產疫苗高端公司則表示，目前全台11間醫學中心除1、2間還在等待人體試驗審查委員會（IRB）審查通過，其餘均已展開收案，至於詳細收案人數目前不便對外透露。

(中時 陳人齊)

國產疫苗研發傳捷報，食藥署今天宣布有條件核准聯亞生技的武漢肺炎疫苗第二期臨床試驗計畫，只要補齊技術性資料即可施打受試者，將是全台第二家進入臨床試驗的本土疫苗。

台灣共有3家業者進行研發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗並進入臨床試驗，其中聯亞生技和國光疫苗分別於去年11月9日、20日送出第二期臨床計畫申請案，高端直至12月才陸續送件，但高端卻率先於12月底率先獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，成為全台首家進入二期臨床試驗的本土疫苗廠。

食藥署上午發布新聞稿指出，考量武漢肺炎疫情為緊急公共衛生事件，國內亟需疫苗維護民眾健康，因此今年1月27日召開武漢肺炎疫苗臨床試驗專家討論會議，審查聯亞生技開發股份有限公司的候選疫苗UB-612（S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides）第一期臨床試驗計畫結果及第二期臨床試驗計畫，並於會議中決議有條件核准該公司第二期臨床試驗計畫。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，聯亞生技第一期臨床試驗的免疫原性及安全性結果符合預期，因此今天起有條件核准第二期臨床試驗計畫，聯亞生技只要補齊部分技術性資料，並經衛福部審查通過後，就可施打受試者，以保障受試者權益。

吳明美指出，食藥署為縮短武漢肺炎疫苗的開發期程，目前已採各階段平行執行以縮短研發時間，也在疫苗開發各階段主動提供法規諮詢與技術輔導，廠商送審資料隨到隨審，但因疫苗的安全與品質仍是重要管控目標，盼能在兼具療效、安全及品質下，儘早達成疫苗上市目標。

(中央社)