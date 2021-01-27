防疫添新兵！中研院發現薄荷5種潛力藥物

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，中央研究院院長廖俊智從去年開始，廣召藥物、疫苗、檢測產品等專業機構建與研究人員，組成「抗疫平台」國家隊，其中中研院翁啟惠院士及基因體研究中心洪上程特聘研究員兼主任等人的研究團隊，經過將近一年的研究，從現有藥物及保健品，找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物。

中研院指出，面對新冠病毒的變異及迅速傳播，疫苗恐怕無法提供全面防護，治療藥物開發刻不容緩，但是新藥研發緩不濟急，透過老藥新用則可加速進程，快速讓藥物上線應戰。

從超過3,000個藥物中篩選出5款潛力藥物

洪上程主任表示，去年疫情開展初期，在廖俊智院長號召建立抗疫平台下，他和翁啟惠院士即整合協調十數位研究人員，包括中研院基因體研究中心、化學所、台大藥學系等單位，迅速整合各方專長加以解析，展開藥物篩選和作用機制探討的任務。

團隊首先收集市面上2,855個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琮博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物實際與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。

新冠病毒複製週期與潛在之藥物標靶。圖／中央研究院提供

（中時新聞網 梁惠明）