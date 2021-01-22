亞洲首創「判定子癎前症」 宣捷獲台灣專利

宣捷幹細胞（4724）自主創新研發再傳捷報！該公司開發亞洲首創「判定子癎前期發生風險的方法」，成功取得台灣發明專利，預期末來可大幅降低孕婦和胎兒致病或死亡之風險，初估可為台灣每年減少8到9億元醫療費用。

子癎前症亦稱子癎前期，是孕婦常見的嚴重併發症，好發於懷孕20週之後，尤其是在第3孕期，孕婦會出現高血壓、蛋白尿，合併出現器官損傷、胎盤功能異常等。對胎兒而言，子癲前症會造成羊水減少，胎盤早期剝離，引發胎兒生長遲緩，甚至造成早產或死產。

子癲前症是全球孕婦與胎兒的致命殺手，台灣的發生率約為2到5%，是造成孕婦住院，甚至死亡，以及胎兒早產或死產的主要原因之一。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，該公司專注於間質幹細胞儲存與新藥研發，再次發揮自主研發能量，獲得「判定子癎前期發生風險的方法」台灣專利審查核准。此專利核心發明，係檢測孕婦血液中的miRNA（miR-223-3p）濃度，判定在第３孕期子癎前症發生的風險，miR-223-3p濃度高於正常孕婦就表示有發生的風險，此種判定方法，屬亞洲首創。宣捷幹細胞已整合miR-223-3p與目前常用的檢測方法，開發出子癲前症風險篩檢的精準預測模型，適用於亞洲人種孕婦。

宣昶有表示，目前子癲前症最佳預防方式就是注意生活起居，飲食營養，盡早篩檢，落實預防，如果能於懷孕前期早一點發現子癎前症發生的風險，就能及早因應，不僅可以降低孕婦和胎兒風險，減少胎兒遭受腦部缺氧傷害及早產之機率，同時也可以避免醫療資源的浪費。

積極打造成為間質幹細胞新藥、智慧醫療、細胞治療等一條龍完整服務平台的宣捷，是以母嬰客戶為導向，推廣胎盤、臍帶間質幹細胞與臍帶血儲存觀念，整合幹細胞儲存及新藥研發工程，建立完整服務模式。