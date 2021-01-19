新冠病毒進化中 變種病毒抵銷疫苗效力

科學家今天警告，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）產生的天然抗體，對南非變異病毒株的保護效力較低，但他們仍希望COVID-19疫苗能發揮作用，遏止疫情持續擴散。

路透社報導，研究還發現，南非變異病毒株更容易且緊密地與人類細胞結合。南非流行病學權威卡林（Salim Abdool Karim）說，這有助解釋為何南非變異病毒株的傳播速度比原始病毒株快約50%。

南非基因組學專家去年底發現新的SARS-CoV-2變異病毒株，命名為501Y.V2；南非的第2波疫情，主要就是這種新變異病毒所致。南非本月稍早創下單日新增超過2萬1000例確診的紀錄。除了501Y.V2，英國和巴西近幾個月來也出現其他新變異病毒，科學家擔心這會加速疫情傳播。

卡林說：「根據恢復期血清研究，天然抗體的保護力較低，但目前資料顯示，新變異病毒不會引起更嚴重病症。」英國科學家及政界人士曾表示，擔憂現有或研發中的疫苗對變異病毒保護效力可能較低。科學家今天在視訊小組會議中說，各方仍在努力研究相關問題，但目前還沒有答案。

非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）病毒學家席加爾（Alex Sigal）說：「我們有理由擔心，因為病毒已經找到躲避先前抗體的方式。」「全世界都低估了這種病毒。這種病毒會進化，它…正在適應我們。」南非研究人員稍早表示，由於疫苗可誘發廣泛免疫反應，因此棘蛋白中的突變不太可能完全抵銷疫苗效力。他們今天重申這項觀點。

研究小組成員哈尼孔（Willem Hanekom）說：「我們的免疫系統非常聰明，或許可以透過免疫系統的其他方面進行補償，讓疫苗仍可發揮作用。」501Y.V2迄今已蔓延至歐洲、亞洲、美洲和若干非洲國家，促使部分國家對往返南非的旅行祭出限制措施。