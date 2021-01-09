想到副作用就怕？全球5款新冠疫苗比一比

隨著各國陸續批准疫苗上市，並開始為民眾接種，可以預見不久的將來台灣也會加入施打疫苗的行列。目前已在其他國家施打的疫苗傳出各種副作用，醫師也做出各種建議，由於疫苗種類多，副作用的訊息也愈趨混亂，因此有必要對目前已出現的狀況進行整理，做為未檢評估副作用耐受力與可能風險的依據，做為是否接種或接種何種疫苗的參考。

一般人會擔憂的第一個問題是「疫苗是否安全」，尤其是目前這幾種疫苗研發時程都相對較短，難免有此疑慮。還好台灣目前疫情極輕，施打疫苗時程較晚，可以先參考其他國家民眾接種疫苗後的報告，做為選擇疫苗或是評估副作用對自己影響的參考。一般只要是批准的疫苗，除了極少數的個案外，絕大部份安全性是沒有什麼問題的，但是副作用在各種疫苗上都有些不同的狀況，以下便就相關媒體報導與專家的評論分別做出整理。

一、BioNtech/輝瑞疫苗

此款是mRNA信使核糖核酸疫苗，這是此類型疫苗首次應用，技術難度較高，美國與歐盟都已批准。據《德國之聲》報導，在許可上市階段，德國BioNTech和美國輝瑞聯合開發的新冠疫苗BNT162b2未產生嚴重副作用，疲倦、頭痛等一些其他疫苗的典型接種反應在老年患者身上較少出現，而且程度很輕；在美國施打時出現發燒、發冷、和肌肉疼痛等副作用，另有4名接種者臉部出現短暫性貝爾麻痹(Bell palsy)症狀，在臨床試驗時有6名接種者死亡，後來證實死亡原因與疫苗無關；英國接種者曾出現皮膚紅腫、呼吸困難和血壓下降等嚴重過敏症狀，雖未達可能致命程度，英國已建議有過敏病史者暫勿接種。

二、莫德納(Moderna)疫苗

美國醫藥公司莫德納新冠疫苗mRNA-1273同樣是信使核糖核酸疫苗，亦獲得美歐批准，原理上與輝瑞疫苗相近。其臨床報告中指出，接種者反應輕微、時間短，但獨立機構的報告指出有不到1成受試者有疲倦反應，另有少數受試者有過敏反應，也有同輝瑞疫苗一樣的面部麻痹症狀。

三、阿斯利康(Astra Zeneca)疫苗

這是英國製造並批准的腺病毒疫苗，它在臨床試驗時曾發生受試者脊髓發炎而緊急叫停，但後來經過獨立調查機構追查，確認該次脊髓發炎與疫苗接種無關。它的副作用也在一般疫苗典型反應中，例如接種處疼痛、肌肉痛與疲倦，年齡大的受試者反應較少，亦較輕微。

四、衛星五號(Sputnik V)疫苗

這是莫斯科加馬列亞(Gamaleja）流行病與微生物學研究中心研發的腺病毒疫苗，它在第2期臨床試驗時便獲俄羅斯批准上市。目前有許多國家對該款疫苗持強烈保留態度，原因在它公佈的疫苗研究報告中明顯的兩套不同數據，歐洲專家認為有可能在數據上動了手腳，俄羅斯國內醫護人員經調查也有半數不相信它公佈的數據。目前批准的國家包括白俄羅斯、印度、阿聯酋、巴西與阿根廷，施打後有典型反應如頭痛與發燒，比例在1%左右。

五、國藥疫苗

此款是由大陸製造的滅活疫苗，技術較成熟，運送與保存容易，有效率較mRNA腺病毒疫苗略低。目前已在中國大陸、阿聯酋、巴林等國獲批准，巴西亦可望在近期批准。但因疫苗問題現在非常敏感，外界擔憂有些副作用的消息可能遭到封鎖，官方發布的疫苗相關訊息也受到一些質疑，一般在網上會討論的有接種點疼痛、頭暈等反應。

不過，外國也有一些國藥疫苗副作用的報告，包括埃及臨床試驗有發燒、接種區紅腫或者輕微咳嗽等反應，無嚴重副作用，也有注射部位疼痛的，有幾個自覺胸悶休息後好轉的，未發現過敏性休克反應。秘魯試驗時報告一例可能的嚴重副作用（格林巴厘綜合症）而緊急叫停，不久參與疫苗實驗的秘魯研究人員Germán Málaga博士媒體作出澄清，稱該問題並非疫苗引起。

至於不合適接種疫苗的人群，大陸與外國的專家一般都建議孕婦、哺乳期婦女不宜接種，或是正在發燒熱、急性感染或有免疫疾病的人群，以及嚴重的肝腎疾病、高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者等人員。

專家還建議，一般疫苗接種後約一個月左右才會有效果，所以接種後還是要做好預防工作，包括洗手、戴口罩、保持社交距離等措施。

（中時新聞網 盧伯華）