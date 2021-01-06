高端新冠疫苗邁大步 二期臨床下周開打

高端疫苗於去年12月29日取得食藥署第二期臨床試驗核准，並於30日完成第一位受試者收案，是我國三家疫苗廠中研發進度的領先者，6日高端疫苗宣布第一期臨床試驗結果，其疫苗在中、高劑量的野毒株中和抗體GMT，與施打前相比提高約20倍，顯示疫苗具相當的保護性，第二期將收案3,700人，進一步評估疫苗安全性與耐受性，最快下周打出第一針。

高端疫苗6日召開記者會宣布啟動國內新冠疫苗臨床第二期的試驗計畫，第一期臨床試驗計畫主持人、台大醫院醫師謝思民指出，第一期臨床試驗中發現，疫苗在中、高劑量的免疫原性表現奇佳，野毒株中和抗體力價、Pseudovirus中和抗體力價、Anti-S IgG在第二針後14天的血清陽轉率皆達100％，另外野毒株中和抗體GMT，與施打疫苗前相比也提高20倍以上。

謝思民表示，由於高端疫苗是由美國國衛院（NIH）技轉，其所採用的S-2P棘蛋白與mRNA技術的莫德納疫苗系出同源，基於莫德納疫苗所產生的保護立高達94.5％，因此對這次高端疫苗的免疫生成性良好並不感到意外。

謝思民指出，高端疫苗中、高劑量在第一期所產生的抗體力價都超出標準值不少，安全性上也沒有明顯的嚴重不良反應，沒有任何受試者出現發燒，大多數不良反應都與注射部位的疼痛與紅腫有關，但第一期的受試者僅45人，因此接下來還要進一步觀察在3,700人中的試驗結果。

高端疫苗第二期臨床試驗將於全台11間醫學中心進行，台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、萬芳醫院、北醫大附醫、林口長庚、部立桃園醫院、中國附醫、彰化基督教醫院、成大醫院、高醫大附醫都將同步收案，據悉各醫院的收案人數約在300至800不等，且65歲以上的樣本必須佔整體20％。

二期臨床試驗計畫總召集主持人林奏延表示，本次可說是台灣疫苗史上規模最大，時間最短的一次臨床試驗計畫，因此相當具挑戰性，但仍期盼今年中就能完成試驗，通過緊急使用授權（EUA）申請上市。（中時 陳人齊）

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