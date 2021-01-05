威健2021營收拚雙位數成長 1月下旬掛牌上櫃

基因檢測族群添力生軍！威健(6661)預計1月下旬掛牌上櫃，董事長陳富鈐表示，2021年的主要成長動能為癌症檢測、產前和新生兒基因定序，受惠需求回溫和年訂單量明朗，全年業績將力拚雙位數成長。

創立於2003年的威健，聚焦於高通量基因檢測技術，該公司是國際大廠 Agilent Technologies(安捷倫)基因檢測產品台灣唯一代理商，近年積極跨足基因檢測整體解決方案，以滿足精準醫學應用。該公司目前正力拚成為全台第二家取得「實驗室自行研發檢驗技術」(LDTS）審查列冊的公司。

威健近年營運表現穩健，2017~2019年合併營收分別為3.26億元、3.84億元及4.17億元，EPS為1.23元、1.37元、1.49元，呈現逐年成長態勢！2020年受到新冠疫情影響，民眾到醫院的次數減少，檢測量能也同步減少，此外，海外醫療院所也將重心擺在防疫，因此檢測需求也受到遞延，累計前11月營收3.62億元，年減2.54%，前三季EPS為0.99元，營運恐不如2019年出色。

總經理林怡杏表示，因應精準醫療市場趨勢，威健在基因檢測服務項目上，已有9項取得第三方單位認證，並擁有檢體前處理的豐富經驗，以及搭配自行開發的生物資訊整合雲「WeFO」平台，提供TAF認證的全外顯子定序基因檢測服務，相較於目前其他的基因檢測，能更完整地偵測出染色體變異，以滿足精準醫療應用。

除了基因檢測外，威健近年積極布局基因定序業務到新生兒檢查；癌症檢測業務，明年預計推出腫瘤非侵入性檢測產品，將繼續深耕精準醫療領域。

法人表示，威健2020年底醫療院所檢測需求已逐步回升，儘管部分訂單受到遞延，但2021年訂單掌握度較高，預期業績將優於2020年，全年營收年成長率將由1成起跳。