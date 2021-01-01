世衛組織正式通報：新冠已現4種變種病毒

世衛組織於2020年12月31日晚間，正式通報了新冠病毒自出現以來，出現主要四種變種病毒。世衛組織強調，雖然初步評估顯示英國和南非發現的變異新冠病毒不會增加疾病嚴重性，但其會導致更高的發病率，產生更多住院及死亡病例，所以需要採取更嚴格的公共衛生措施來控制這些變異病毒的傳播。

2020年1月底至2月初，新冠病毒出現D614G突變，隨後逐漸取代了最初發現的毒株。到2020年6月，該變種成為全球範圍內主要傳播的新冠病毒類型。研究表明，與初始毒株相比，該變種的感染性和傳播能力都更高，但不會引起更嚴重的疾病，也不會影響現有的診斷、治療、疫苗和公共衛生措施的有效性。

2020年8至9月，丹麥發現一種與水貂相關的新冠病毒變種，被丹麥相關部門命名為“Cluster 5”，具有此前未曾觀察到的變異。根據丹麥進行的初步研究，令人擔憂的是，該變種可能減少自然感染或接種疫苗後所產生的免疫保護的範圍和持續時間，相關評估仍在進行。目前丹麥僅在9月發現了12例人體感染此變種的病例，該變種似乎並未廣泛傳播。

2020年12月14日，英國向世衛組織報告了一種被命名為VOC 202012/01的新冠病毒變種，最初出現在英格蘭東南部。初步的流行病學研究表明，該變種具有更強的傳播力，但其導致的疾病嚴重程度（以住院時間和28天死亡率評估）及再感染情況並沒有變化，大多數診斷工具不受影響。截至12月30日，世衛組織六個區域中已有五個區域的其他31個國家和地區發現了此種變種。

2020年12月18日，南非檢測到一種新冠病毒變種，出現了N501Y突變，南非將其命名為501Y.V2變種，該變種正在南非三個省中迅速傳播。儘管此前英國發現的變異新冠病毒也有N501Y突變，但分析表明其與南非發現的變異新冠病毒是不同的變種。11月16日之後的一周內，南非衛生部門在常規基因測序中發現，這種變種在很大程度上已取代了在東開普省、西開普省和誇祖魯-納塔爾省傳播的其他新冠病毒。初步研究表明，該變種與更高的病毒載量有關，可能會增加傳染性，但尚無證據表明其會引起更嚴重的疾病。還需展開進一步調查，以瞭解該變種對病毒傳播、診斷、疫苗等方面的影響。截至12月30日，南非以外已有四個國家以上發現了該變種。

世衛組織表示，受變異新冠病毒影響的國家正在展開流行病學和病毒學調查，以瞭解其流行程度，英國和南非發現的變異新冠病毒基因資料也已被分享。世衛組織同時指出，包括新冠病毒在內的所有病毒都會隨時間推移而變化，大多數變異不會導致病毒傳染性增加，有時甚至會限制其傳播。隨著人與動物感染頻率的增加，病毒變異的可能性也會上升。世衛組織還建議各國增加對新冠病毒的常規基因測序，以更好地瞭解病毒傳播並監測變種。

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