每4分半就一人罹癌 大腸癌連13年居首

國健署最新癌症登記報告，民國107年平均每4分31秒1人罹癌，比106年快轉11秒。大腸癌連續13年居10大癌症之首，但首見50至84歲各年齡層發生率都下降。

衛生福利部國民健康署今天舉行記者會公布最新107年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬6,131人，較106年增加4,447人。因現在人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。

107年癌症發生年齡中位數與106年同為63歲，部分癌別發生年齡中位數較早，如乳癌為56歲、子宮頸癌為58歲、口腔癌為57歲、食道癌為59歲、甲狀腺癌為50歲及子宮體癌為55歲，與106年相比較除其中乳癌、食道癌及皮膚癌老1歲，肺癌、攝護腺癌及子宮體癌早1歲，其餘與106年相同。

10大癌症發生人數（男女合計）依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與106年相比較，除子宮體癌（10）和食道癌（11）順序互換外，其餘序位與106年相同。

以年齡標準化發生率來看，107年每10萬人中有309.8人罹癌，較106年增加4.4人，下降最多的是大腸癌及肝癌，相較106年每10萬人減少1.1人及0.7人。大腸癌首見50至84歲的各年齡別發生率均下降。攝護腺癌、肺癌標準化發生率相較106年每10萬人增加3人及1.8人，為發生率增加最多的2種癌症。

男性新發癌症人數為6萬1,779人，107年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口341.3人，較106年增加5.6人。10大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與106年相較肺癌與肝癌序位互換，膀胱癌下降至第11位，106年位居10、11名的白血病及非何杰金氏淋巴瘤均前移1個名次。

女性新發癌症人數為5萬4,352人，107年年齡標準化癌症發生率每10萬人口284.7人，較106年增加3.7人。女性標準化發生率順位與106年相比較，肺癌和大腸癌順序互換，其餘序位與106年相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。