3億補助恐飛了 國產疫苗研發雪上加霜

新冠肺炎疫情全球延燒，疫苗被視為終結疫情的希望所在，在國際新冠疫苗採購尚未明朗之際，國內疫苗研發也傳來進度落後的消息。

明年6月上市計畫 延至8月

據了解，三家疫苗廠中原先以國光生技進度最為領先，但現在則因抗體力價不符預期遲遲無法通過審核，至於聯亞、高端則因受試者都還在觀察期，相關數據還無法揭露，最快也要等到明年1月才能分析，亦即今年底之前，三家疫苗廠恐沒有任何一家能通過進入第二期臨床試驗核准，也均無法取得疾管署最高3億元的研發補助，衛福部長陳時中明年6月核准國產疫苗上市的計畫恐將跳票、落空。

國光生技在今年8月時拔得頭籌，率先取得第一期臨床試驗的核准，由於國光生產的疫苗第一劑與第二劑中間只需間隔22天，因此原先預期，若一切順利可望於12月中旬啟動第二期臨床收案，國光也為此訂下時間表，要在今年底之前成為國內第一個開始二期臨床的疫苗廠。

不過，有專家指出，由於國光疫苗在第一期的抗體力價表現不如預期，與財團法人醫藥品查驗中心（CDE）的目標值差距頗大，因此才遲遲無法拿到第二期臨床試驗的核准，至於聯亞疫苗，根據第一期臨床實驗的結果，目前在低劑量的抗體力價表現雖然同樣未達目標值，但表現比國光好。

高端疫苗進度 有望迎頭趕上

高端疫苗則因起步最晚，目前第一期臨床的接種數據都還未知，不過業界人士指出，由於高端疫苗具備美國國衛院NIH技轉的「高貴」身分，因此備受CDE禮遇，包含第一期臨床試驗僅需收45人，相較國光、聯亞都收超過60人以上，相信就算最晚起步，研發進度也有望迎頭趕上。

對於第一期臨床試驗傳出抗體力價不如預期的消息，國光發言人潘飛表示，自己因沒有參與CDE的會議，因此對實驗結果不予置評，但國光疫苗今年要取得疾管署的3億元全額補助確實有些困難，但他仍強調取得全額補助從來就不是國光的目標，只要食藥署給予核准，仍會按部就班讓疫苗能盡早上市。

專家分析，雖然3支國產疫苗都是重組蛋白疫苗，但每一家疫苗廠由於製程不同，所添加的佐劑當然也不同，影響到的就是疫苗能夠產生的抗體力價，有疫苗廠為了取得較高的抗體力價會添加2種佐劑，至於佐劑的內容物則被各家疫苗廠視為最高商業機密。由於國內疫苗研發進度落後，預計明年8月才有機會核准使用，較陳時中預估的明年6月延遲了2個月。

（中國時報 陳人齊）