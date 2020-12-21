年度最夯醫藥股！晟德小金雞香港上市

晟德（4123）集團21日宣佈，旗下小金雞加科思藥業集團-B（1167.HK，簡稱：加科思），以每股14元港幣正式於香港聯交所主板掛牌上市。

被香港港市場視為年度最夯醫藥股的加科思，其早期臨床階段SHP2項目，今年以8.55億美金達成與全球知名生物製藥公司AbbVie的授權協議。

加科思是晟德集團自2015年創立初期即參與投資並成為主要股東之一，目前晟德持股仍維持15.35％，將大幅提升集團資產價值。

晟德集團董事長林榮錦表示，加科思成功於香港掛牌，是該集團繼Windtree Therapeutics, Inc.（WINT.US），在2018年於美國場外交易市場公開發行，現已躍升納斯達克主板）、東曜（01875.HK）2019年香港IPO後，連續三年間第三家登陸國際資本市場的轉投資企業，也推動晟德持續推進全球佈局。

林榮錦表示，憑藉著尖端的技術以及團隊不懈的努力，加科思致力於突破科學囿限將過去難以成藥（undruggable）的項目化為可能！成立短短五年，加科思開發的SHP2項目，不僅以8.55億美金授權，且能在香港敲鐘上市，邁向全新的里程碑。

林榮錦說，加科思的上市，印證了晟德企業創投的成功模式，早期投入、投資資本負擔較低，投資時程長但若成功則高倍數獲利。未來晟德將持續活化資產配置，並將獲利的一部分穩定配息、回饋給股東，另一部分接續投資未來產業，並期待孕育出更多像加科思一樣的優秀企業。

採取原創新藥全球同步開發策略的加科思，實驗室坐落於中國北京和美國波士頓，實驗平臺擁有開發蛋白磷酸酶、KRAS和其他轉錄因子的變構抑制劑技術。

加科思已獲得數家生物技術專業投資機構的投資，包括禮來亞洲基金、高瓴、啟明創投及台灣玉晟生技等。