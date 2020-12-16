北榮：估台逾1.8萬人有新冠病毒抗體

台北榮民總醫院發表於《刺胳針》的血清研究，從1萬4765個門、急診血液檢體中，檢出11人有新冠肺炎抗體，以此推估全台血清抗體陽性率為萬分之5。若以陽性率來推論，全台約有1萬1800名國人可能已經有抗體。衛福部對此表示，這項研究沒有比對個案是否有旅遊史、確診者，並非隨機採樣的概念，因此不能將結果外推。

北榮研究人員以門、急診的1萬4765份血液為樣本進行新冠肺炎血清抗體檢測， 其中1萬3721份來自門診，1044份來自急診，男女各半。研究發現，5月共有7人出現抗體，7月則有4人出現抗體，合計起來共11人，推估抗體陽性率為萬分之7。經過人口比例校正，得出陽性率萬分之5的結論。

衛福部常務次長石崇良表示，流行病學有它的方法學，無法直接概括性地推論，在解讀上需要非常小心。由於北榮這份報告沒有詳述是否排除確診者、旅遊史者，並非隨機採樣的概念，不能把結果外推。

石崇良解釋，由於台灣沒有要求所有檢疫者期滿都要檢驗，從國外回來被匡列的檢疫者也有可能感染過。北榮從1萬多個門診病人中檢驗出11人有抗體，可惜的是沒有比對個案，例如去了解是否有人居家檢疫，若有國外返台居家檢疫者，那就顯示檢疫措施是有效的。由於未把旅遊史、確診者排除，這項研究的陽性率並不能外推到社區群體。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，北榮血清學研究適用醫院檢體來做抗體研究，這項研究肯定了台灣防疫的成功，但一萬多人的血清抗體有研究方法上的限制，因為也無法回推到居家檢疫的檢疫對象、國外返國者，指揮中心認為不適宜把醫學中心的研究回推到全國人民。(中時林周義)